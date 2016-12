Trupa Evanescence va concerta la Bucuresti pe 29 iunie

Trupa americana de goth-rock se afla din nou intr-o formula in care vocea celebrei cantarete Amy Lee innobileaza piesele care au consacrat trupa.Cu albume vandute in zeci de milioane de exemplare in intreaga lume, muzica Evanescence a fost rasplatita cu numeroase nominalizari si premii internationale, printre care doua Grammy-uri primite in anul 2004 pentru piesa "Bring Me To Life", la categoriile "Best New Artist" si "Best Hard Rock Performance".Albumul "Fallen" a ramas si in ziua de azi in topul preferintelor celor ce iubesc muzica rock, acesta fiind certificat cu Platina in intreaga lume. "Fallen" este unul dintre cele opt albume, ale tuturor timpurilor, care au reusit sa ramana in top Billboad 200 pentru o perioada mai mare de un an. "The Open Door" (2006) a marcat un nou succes in palmaresul celebrului grup, cu piese precum "Lithium" sau "Sweet Sacrifice", iar "Evanescence" (2011) a ajuns pe primele locuri imediat dupa lansare si a fost premiat cu Aur in Australia, Canada si Marea Britanie.Muzica formatiei Evanescence poarta o paleta intreaga de influente si a fost incadrata de catre critici in diverse categorii, de la rock, nu metal si gothic, la industrial, progressive sau hard rock.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro