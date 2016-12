VIDEO Un clip cu o fetita bolnava de autism care canta „Hallelujah” a devenit viral

Kaylee Rodgers sufera de autism si de deficit de atentie, dar cantatul ii da incredere in ea inca de la varsta de 3 ani, potrivit itv.com Kaylee este eleva la scoala speciala Killard House din Irlanda de Nord, iar inregistrarea de la serbare a fost facuta online pentru ca fetita a fost prea bolnava pentru a canta live in corul bisericii."Hallelujah" este o melodie compusa de Leonard Cohen, lansata initial pe albumul Various Positions (1984), care este un amestec de melodii si versuri cu tenta religioasa si erotica.Muzicianul canadian Leonard Cohen, poet melancolic si simbol al unei generatii prin vocea lui profunda, a murit luna trecuta, la varsta de 82 de ani.