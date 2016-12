Cantaretul grec George Dalaras va sustine un concert la Bucuresti pe 5 mai

Cu o cariera impresionanta pe scena, de aproape 40 de ani, George Dalaras a cantat alaturi de marile nume ale muzicii, printre care Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Jethro Tull, Yehuda Poliker, Goran Bregovic, Paco de Lucia si Al di Meola, a colaborat cu unii dintre marii compozitori ai muzicii grecesti (Mikis Theodorakis, Stavros Kouyioumtzis, Manos Loizos, Apostolos Kaldaras) si a fost invitat sa ii cante lui Nelson Mandela la aniversarea sa.Cele 120 de albume lansate de-a lungul stralucitei sale carierei s-au vandut in peste 20 de milioane de exemplare, iar sutele de concerte sustinute de acest artist sunt sold out la numai cateva ore de la anuntarea lor.Iubitor al sonoritatilor exotice, Dalaras a fost influentat in repertoriul sau de muzica folk greceasca si rembetico, dar si de particularitatile muzicii latine.Dalaras a debutat in anii 60, la doar 16 ani, iar din acel moment cariera sa a urmat o curba ascendenta, care inca promite publicului noi si noi surprize. Legendarul cantaret a lansat peste 85 de albume solo, care i-au adus discuri de aur si platina si a fost invitatul sau producatorul a mai mult de 50 de alte inregistrari.Biletele, care pot fi cumparate online pe www.vreaubilet.ro