VIDEO Cum raspunde Robbie Williams fanilor suparati pe el pentru ca a folosit gel antibacterian dupa ce a dat mana cu ei

Cantaretul britanic, protagonist al concertului exclusivist "Robbie Rocks Big Ben Live", a fost filmat in timp ce isi curata mainile cu gel antibacterian, dupa ce a salutat fanii la concertul pe care l-a sustinut de Anul Nou la Westminster Central Hall din Londra.Mai multi fani au contestat pe Twitter reactia artistului si au definit-o ca unul dintre "momentele anului 2017".Williams a publicat un videoclip in care apare dand mana cu o prietena pe care o imbratiseaza si ii ureaza un an nou fericit, dupa care se spala pe maini cu gel.De asemenea, fanii loiali ai solistului au scos in evidenta faptul ca Robbie Williams foloseste gel antibacterian ca o gluma, de fiecare data dupa ce da mana cu fanii in timpul concertelor live.Robbie Williams, nascut pe 13 februarie 1974, a facut parte din grupul Take That si si-a inceput cariera solo in 1996, cu un cover dupa piesa "Freedom" a lui George Michael. Din 1997, a lansat 11 albume de studio, cel mai recent datand din 2016, "Heavy Entertainment Show".In 2015, Robbie Williams a concertat si la Bucuresti, in cadrul turneului "Let Me Entertain You". Este casatorit cu actrita americana Ayda Field, cu care are doi copii - Theodora "Teddy" Rose, nascuta pe 18 septembrie 2012, si Charlton, nascut pe 27 octombrie 2014.Robbie Williams a lansat in 2016 discul "Heavy Entertainment Show", care a intrat direct pe primul loc in topul britanic. Noul album este cel de-al 12-lea material discografic al starului britanic care ajunge pe primul loc in The Official Chart.