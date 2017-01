Cantaretul David Bowie a aflat ca sufera de cancer in faza terminala cu trei luni inainte sa moara

Filmul "David Bowie: The Last Five Years", difuzat de BBC2, sambata seara, cu o zi inainte de data la care artistul ar fi implinit 70 de ani, dezvaluie ca Bowie a aflat ca tratamentul urmeaza sa fie intrerupt. La acel moment filma videoclipul pentru piesa "Lazarus".Bowie a murit pe 10 ianuarie 2016, la cateva zile dupa ce a implinit 69 de ani si dupa lansarea celui de-al 25-lea album, "Blackstar". El a ascuns boala., a povestit Johan Renck, regizorul videoclipului, in care artistul canta versuri ca "Look up here, I'm in heaven/ Priveste in sus, sunt in Rai" de pe un pat de spital.Renck a insistat ca interpretarea videoclipului - cum ca artistul canta de pe patul de moarte - este gresita deoarece chiar el a propus acest concept cu o saptamana inainte ca Bowie sa primeasca ultimul diagnostic."I-am spus direct ca melodia ar trebui sa se numeasca Lazarus, iar tu ar trebui sa stai intr-un pat", a relatat regizorul."Pentru mine era o legatura cu conotatie biblica, nu avea de-a face cu faptul ca el era bolnav. Am aflat mai tarziu, in saptamana filmarilor, cand i s-a spus ca totul s-a terminat, ca tratamentul a fos intrerupt si ca boala a castigat", a mai declarat Renck.Chiar si asa, Bowie nu a renuntat la speranta ca va supravietui cancerului si voia sa faca muzica in saptamanile dinainte de a muri, potrivit lui Ivo Van Hove, regizor muzical de scena pentru "Lazarus".Noul documentar este realizat de Francis Whately si este o continuare a precedentei povesti de la BBC, "David Bowie: Five Years", care a fost difuzat in 2013 pentru prima data si care s-a axat pe cei mai importanti cinci ani ai cantaretului din perioada 1971-1983.Luna aceasta, BBC4 va transmite imagini inedite de arhiva de la concertele lui David Bowie.Totodata, Martin Kemp va prezenta un show dedicat cantecului "Life on Mars", iar postul de radio 6Music va difuza albumul preferat de public "Hunky Dory", dar si un show tribut.Documentarul lui Whately surprinde in profunzime albumul surpriza din 2013, "The Next Day", materialul cu infuzie de jazz "Blackstar" din 2016 lansat cu cateva zile inainte de a muri, si primul sau muzical de scena, "Lazarus".Filmul abordeaza si relatia dificila a lui Bowie cu succesul, pe care el la inceputul carierei l-a imbartisat in ideea de a castiga libertate de creatie, dar ani mai tarziu i-a displacut.Dupa un infarct suferit in 2003, s-a retras din vizorul public. Whatley spune ca Bowie ar fi vrut sa se mute inapoi la Londra, dar a ramas in New York pentru ca asta i-a permis sa stea in penumbra.David Bowie (8 ianuarie 1947 - 10 ianuarie 2016) a fost cantaret, compozitor si producator. El a fost recompensat cu doua premii Grammy, iar albumele sale s-au vandut in peste 140 de milioane de copii pe plan mondial.Activ pe parcursul a cinci decenii, frecvent reinventandu-si stilul muzical si cochetand cu mai multe genuri, David Bowie a fost considerat de majoritatea criticilor muzicali un influent inovator, in special datorita lucrarilor sale din anii '70.Cantaretul britanic s-a inspirat dintr-o vasta paleta de subiecte, in special din arta, filosofie si literatura.