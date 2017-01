VIDEO De la Black Sabbath la cor bisericesc. Chitaristul trupei a cantat la Catedrala din Birmingham

Chitaristul in varsta de 68 de ani a inregistrat impreuna cu membrii corului bisericesc ai Catedralei din Birminghan si violoncelistul George Shilling piesa", ce s-a auzit in premiera joi seara la Catedrala din Birmingham.Melodia este inspirata de Psalmul 133 si vorbeste despre convietuirea in armonie.Iommi a precizat pentru Birmingham Post ca Black Sabbath nu este o trupa satanista, din contra, melodiile formatiei ar fi despre pericolele magiei negre.Black Sabbath este un grup britanic de heavy metal, numarandu-se printre pionierii genului. Formatia, care a fost infiintata in 1968, la Birmingham, este considerata a fi cea mai influenta din Heavy Metal.Formula originala a trupei era Ozzy Osbourne (voce), Tony Iommi (chitara), Geezer Butler (bas) si Bill Ward (baterie), formula care exista si in prezent (2015), desi, de-a lungul timpului, au avut loc multe schimbari de componenta, chitaristul Tony Iommi fiind singurul membru constant al formatiei de-alungul numeroaselor schimbari de componenta .El este recunoscut ca unul dintre cei mai importanti si influenti chitaristi ai muzicii rock. In 2003, Iommi a fost clasat pe locul 86 in topul "Celor mai buni 100 de chitaristi ai tuturor timpurilor", top realizat de revista Rolling Stone.Black Sabbath continua sa aiba o influenta dominanta in heavy metal, gen pe care, de altfel, l-a creat. VH1's 100 Greatest Artists of Hard Rock a clasat grupul pe locul al II-lea, dupa Led Zeppelin.Pe 9 noiembrie 2011, membrii originali ai grupului au anuntat reuniunea si inregistrarea unui nou album.