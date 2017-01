VIDEO Duo-ul francez AaRON concerteaza in premiera la Bucuresti pe 13 ianuarie

Inspirat ca nume de scena din opera artistului plastic Jean Michel Basquiat, tandemul Simon Buret si Olivier Coursier reuseste sa creeze un sunet distinctiv si transpune aura metaforelor vietii din cotidian in muzical, influentate de creatiile artistilor Bill Viola, Gregory Crewdson, Jim Jarmusch, Tomas Transtromer sau Walt Whitman.AaRON s-a format in anul 2004 si a devenit superstar cu single-ul U-Turn (Lili) de pe coloana sonora a filmului "Je vais bien, ne t'en fais pas" ("Nu-ti face griji pentru mine"), in care, de altfel, joaca si Simon Buret. Duo-ul se impune ca una dintre formatiile populare ale peisajului muzical francez si nu numai, insufland o energie speciala genului electro-pop/pop-rock, redescoperita in moduri distincte de fiecare data.Seara de vineri cuprinde piesele celui mai recent album si selectii de pe "Artificial Animals Riding on Neverland", o introducere pe un taram primitor al notelor electro-pop omogene, reflectate prin precizia tuturor partilor sale muzicale. Cea mai recenta piesa AaRON se bucura de o colaborare cu actorul John Malkovich pentru videoclipul "Blouson Noir", o combinatie alb-negru cvasi-hipnotica, de descoperit, o sensibilitate comuna aflata la intersectia dintre poezie si muzica, invocand o noua identitate sonora marca AaRON.Biletele pentru concertul de vineri sunt disponibile in retelele kompostor.ro, Eventim, Myticket si eventbook.ro sau la intrare, in limita locurilor disponibile, la pretul de 70 de lei. Evenimentul este organizat de ARTmania.