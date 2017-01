BBC: Echipa de management a cantaretului Robbie Williams vinde bilete la suprapret pe piata secundara

Compania ie:music, care se ocupa de managementul spectacolelor sustinute de Robbie Williams, vinde bilete pentru turneul artistului din acest an pe site-urile Get Me In si Seatwave, la preturi mai mari cu 65 de lire sterline, fara taxe, fata de biletele la aceeasi categorie vandute pe Ticketmaster.Anterior, compania a cerut guvernului sa actioneze impotriva site-urile care se ocupa cu revanzarea biletelor.Ie:music nu a raspuns la o serie de cereri ale BBC pentru a oferi un comentariu.Reprezentantii Ticketmaster, care detine Get Me In si Seatwave, au spus ca pretul biletelor "platinum" disponibile au fost stabilite conform cererii, "in urma unor consultari cu clientii si organizatorilor evenimentului".Biletele vandute de Ticketmaster pentru locuri la primul nivel, in randul 126, pentru concertul pe care Robbie Williams l-a sustinut pe Stadionul Etihad din Manchester, pe 2 iunie, au avut pretul de 95 de lire sterline, fara taxe.Insa, pe site-ul Get Me In, biletele pentru locurile "platinum", aflate la primul nivel, in randul 125, la acelasi concert, au costat 160 de lire sterline, fara taxe, cu 65 de lire sterline mai mult.Intrucat biletele au fost furnizate direct de echipa de management a artistului, intregul profit din vanzarea lor a ajuns la aceasta."Biletele platinum reprezinta un procent foarte mic al celor mai bune locuri disponibile, iar preturile sunt stabilite in conformitate cu cererea, dupa consultari cu clientii nostri, organizatorii evenimentului. Industria de evenimente live din Marea Britanie a folosit cu succes biletele platinum timp de mai multi ani. Intreaga valoare a acestor bilete ajunge la detinatorii de drepturi, si nu la cei care le revand", au transmis reprezentantii Ticketmaster.In noiembrie 2015, ie:music a semnat o petitie cu textul: "Noi, ca artisti, manageri si agenti, ne opunem abuzului aflat in crestere in intreaga industrie si exploatarii biletelor pentru evenimente muzicale, artistice si sportive de catre speculanti si asociatii si facilitatorilor lor online".Promotorul petitiei, Harvey Goldsmith, a spus ca actiunea echipei de management a cantaretului Robbie Williams l-a infuriat."Cred ca actiunea lor este gresita, dar sper ca majoritatea persoanelor care au semnat petitia din 2015 actioneaza responsabil si fac tot posibilul pentru a preveni vanzarea biletelor pe piata secundara", a spus el.Conservatorul Andrew Bingham, membru al Departamentului pentru Cultura, Media si Sport din Parlament, a spus ca speculantii au reusit sa gaseasca o modalitate de a abuza sistemul de revanzare a biletelor si ca se pare ca o parte din echipele de management ale artistilor sunt complici in prezent.In decembrie, Competition and Marketing Authority a anuntat ca va investiga piata de revanzare a biletelor, pentru a se asigura ca acestea sunt comercializate in conformitate cu legile privind drepturile consumatorului.Un reprezentant al evenimentelor Jingle Bell Ball si Summertime Ball a confirmat ca organizatorii au pus in vanzare bilete direct pe site-ul de revanzare StubHub, dar a adaugat ca preturile nu au fost crescute.Emisiunea "Victoria Derbyshire" a descoperit, de asemenea, ca site-urile de revanzare a biletelor StubHub, Get Me In si Seatwave ofera un software specializat - care poate fi folosit de speculanti, astfel incat utilizatorii sa poata vinde un numar mare de bilete.Pentru a se inscrie la sotware-ul site-ului StubHub, StubHub Pro, utilizatorii trebuie sa demonstreze ca au vandut bilete in valoare de peste 50.000 de dolari pe parcursul unui an. Software-ul le permite utilizatorilor sa vanda bilete in diferite valute.StubHub nu a raspuns solicitarilor pentru a oferi un comentariu, iar Ticketmaster a transmis ca software-ul sau, Ticket Utils, nu este disponibil in Marea Britanie.Reprezentantii ambelor site-uri s-au declarat anterior impotriva programelor de calculator cunoscute drept "bots", care sunt percepute de multa vreme drept o problema majora, intrucat ajuta speculantii sa cumpere un numar mare de bilete inainte de vanzarea generala a acestora catre fani.In Italia, vanzarea biletelor pe piata secundara a fost interzisa, dupa ce o ancheta de presa a prezentat probe care demonstrau ca Live Nation Italy a vandut mii de bilete direct pe site-ul Viagogo, la suprapret.Robbie Williams, nascut pe 13 februarie 1974, a facut parte din grupul Take That si si-a inceput cariera solo in 1996, cu un cover dupa piesa "Freedom" a lui George Michael. Din 1997, a lansat 12 albume de studio, cel mai recent datand din 2016, "Heavy Entertainment Show". In 2015, Robbie Williams a concertat si la Bucuresti, in cadrul turneului "Let Me Entertain You". Este casatorit cu actrita americana Ayda Field, cu care are doi copii - Theodora "Teddy"Rose, nascuta pe 18 septembrie 2012, si Charlton, nascut pe 27 octombrie 2014.Discul "Heavy Entertainment Show" a intrat direct pe primul loc in topurile britanice. Albumele lui Robbie Williams au fost vandute in peste 70 de milioane de copii.