VIDEO Trupa Phantogram va concerta in premiera in Romania pe 30 martie

Josh Carter si Sarah Barthel au format trupa Phantogram in 2007, titulatura grupului fiind inspirata de o iluzie optica cu acelasi nume, al carei efect este transformarea unei imagini bidimensionale intr-una tridimensionale. Formatia isi compune piesele intr-o cabana izolata din Upstate New York, pe numele ei Harmony Lodge.Printre piesele care i-au facut cunoscti in Romania se numara "When I'm small", "Fall In love" si "You dont get me high anymore".Phantogram are in discografie 3 albume de studio ("Three" si "Voices" ajungand chiar pe pozitia a 3-a in topurile americane de specialitate) si patru EP-uri.Trupa a sustinut turnee alaturi de nume grele, precum Alt-J sau Muse, in cadrul turneului european Drones World Tour 2016.Biletele pot fi cumparate online pe iabilet.ro