VIDEO Trupa australiana de rock The Temper Trap concerteaza pe 21 februarie la Bucuresti

Infiintati in 2005 la Melbourne, in Australia, si stabiliti ulterior in Regatul Unit, The Temper Trap se afla acum in turneul de promovare al celui mai nou album,. Lansat in 2016 si ocupand locul 1 in topul australian ARIA in saptamana lansarii, noul album este o piatra de hotar pentru formatie, marcand revenirea la un sound axat pe chitara in care se mentin, totusi, elemente ale experimentelor sonore de pana acum.Pe langa Bucuresti, turneul international The Temper Trap cuprinde alte orase mari precum Melbourne, Londra, Berlin, Viena, Milano, Paris, Lisabona si Cape Town."SweetDisposition", piesa cu care trupa s-a lansat in 2009 si care-a propulsat-o in topurile mondiale, a strans pana in prezent peste 27 de milioane de vizualizari pe YouTube.TheTemper Trap au cantat in deschiderea turneelor internationale Coldplay si Rolling Stones, au fost prezenti la mari festivaluri precum Glastonbury, Lollapalooza si Coachella, si au fost nominalizati in 2011 la prestigioasele BRIT Awards pentru cel mai bun artist nou international.Biletele pentru concert pot fi comandate online pe iabilet.ro