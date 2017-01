​VIDEO Turneul "20 years of PLACEBO" ajunge si in Romania. Trupa va canta pe 28 iunie la Arenele Romane

"Sa zicem doar ca setlistul va cuprinde piese pe care am jurat ca nu o sa le mai cantam vreodata. Fanii au fost foarte rabdatori cu noi din moment ce nu am cantat decat rareori cele mai de success materiale ale noastre, astfel ca am decis sa le oferim ceea ce vor sa auda. Aniversarea a 20 de ani reprezinta momentul perfect pentru asta. Turneul este dedicat fanilor nostri, dar este o sansa si pentru noi sa ne revizuim inceputurile. Deci, daca vreti sa ne vedeti cantand "Pure Morning" sau "Nancy Boy", piese pe care nu le-am mai interpretat in aproape 10 ani si s-ar putea nici sa nu o mai facem in viitor, va asteptam la concerte! V-am pregatit si alte surprize", spune frontman-ul Brian Molko.Placebo a marcat implinirea a 20 de ani de activitate prin lansarea compilatiei "Aceasta cuprinde 36 de piese, ilustrative pentru evolutia formatiei de-a lungul timpului, marcand cu atentie angoasa, exuberanta, diversitatea, nesupunerea si exultarea care au caracterizat parcursul trupei.Placebo a luat fiinta in 1992, datorita intalnirii intamplatoare dintre Brian Molko si Stefan Olsdal intr-o statie de metrou din Londra. In 1996, formatia avea sa lanseze si primul sau album, castigand popularitatea prin energicul si controversatul single, "Nancy Boy". De atunci, cu fiecare piesa lansata, de la "Special K", "Black-Eyed", "Sleeping with Ghosts", "Battle for the Sun", "Loud Like Love" si pana la feat.-urile emotionante cu David Bowie ("Without You I'm Nothing"), Michael Stipe de la R.E.M ("Broken Promise") sau Alison Mosshart de la The Kills ("Meds"), Placebo si-a consolidat pozitia de top in arealul celor mai influente trupe contemporane.Sound-ul inconfudabil al lui Placebo este citat ca sursa de inspiratie de catre formatii ca My Chemical Romance sau Panic! At the Disco.Biletele sunt disponibile in reteaua Eventim, iar in ziua concertului, pretul unui bilet va fi de 220 de lei.