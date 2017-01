VIDEO Duo-ul 2CELLOS va sustine un concert la Bucuresti pe 5 decembrie

Cu albumul "Score", 2CELLOS abordeaza un stil nou, prin includerea in repertoriu a celor mai iubite hit-uri din muzica de film, deopotriva clasice si contemporane. "Score" va fi lansat pe 17 martie 2017, iar turneul mondial pentru promovarea acestuia este programat sa inceapa in luna iulie a acestui an, in SUA."Ne place la nebunie muzica de film! Acest album cuprinde o parte dintre piesele noastre preferate, scrise de compozitorii nostri preferati. Iar sansa de a le adapta pentru violoncel si totodata de a lucra cu Orchestra Simfonica din Londra este un vis devenit realitate!", spune Stjepan.Din trackslist-ul noului album vor face parte melodii celebre din coloanele sonore ale filmelor "Urzeala Tronurilor", "Titanic", "Stapanul Inelelor", "Mic dejun la Tiffany's", "Nasul", "Lista lui Schindler", "Gladiatorul", "Love Story", "Rain Man" si multe altele.2CELLOS au zguduit YouTube-ul cu milioanele de vizualizari ale unicei versiuni video realizate dupa "Smooth Criminal" al lui Michael Jackson, in 2011.Talentul lor continua sa impresioneze atat cu hiturile rock precum "Thunderstruck" sau "Highway to Hell", cat si cu adaptarile unor teme din marii clasici, cum ar fi Bach sau Vivaldi.Cei doi croati au pasit si in studiourile de televiziune, fie ca instrumentisti distribuiti in serialul "Glee", fie ca invitati la emisiuni americane celebre.Au cantat alaturi de Sir Elton John, George Michael, Zucchero, Steve Vai, Lang Lang, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Andrea Bocelli, Zubin Mehta sau T Bone Burnett.Biletele se pun in vanzare incepand cu 20 ianuarie 2017 si vor fi disponibile sase categorii, la preturile de 120 lei, 150 lei, 200 lei, 250 lei, 300 lei si 350 lei. Se pot cumpara online pe www.eventim.ro