Cantaretul George Michael ar fi putut muri din cauza unei supradoze, spune un apropiat de-al artistului

George Michael incepuse sa ia "droguri tari" in ultimii ani, a spus Andros Georgiou, respingand totodata posibilitatea ca artistul sa se fi sinucis.Georgiou a crescut alaturi de George Michael. "Drogurile au fost o parte din viata sa", a declarat Andros Georgiou pentru BBC, adaugand ca unul dintre drogurile pe care le folosea cel mai des era cocaina."Cred ca a luat o doza prea mare dintr-un anumit drog, alaturi de antidepresive sau de alte droguri pe care le consuma, toate in combinatie cu alcool", spune Georgiou.Georgiou crede ca moartea lui George Michael a fost un accident."Cred ca avea ganduri de sinucidere. E cunoscut faptul ca starea sa de sanatate mintala este precara. Nu cred ca a fost sinucidere", a declarat prietenul din copilarie al starului pentru BBC."Cred ca inima lui a incetat sa mai bata".Andros Georgiou, fost producator muzical, care a fost in turneru cu George Michael pana in anul 1998, a mai declarat:De asemenea, Georgious a mai afirmat ca a vorbit cu oameni care au fost in preajma starului in ultima parte a vietii si acestia i-au relatat ca George Michael s-ar fi simtit "de fapt, tot mai bine. Incerca sa duca o viata normala din nou si cred ca a fost tarat inapoi in partea intunecata". El a adaugat ca rapoartele recente despre consumul de heroina au fost "prostii absolute", adaugand: "Stiu ca a fost singurul drog de care nu s-a atins."Georgiou, care spune ca are o colectie de melodii nelansate, scrise si cantate de George Michael, descrie cantaretul drept o "persoana rezervata, o persoana incredibil de generoasa, una dintre cele mai frumoase persoane pe care le-am intalnit vreodata".Totodata, a povestit ca turnura dureroasa in viata lui George Michael s-a petrecut in 1998. Atunci, starul pop a fost ridicat de un ofiter de politie sub acoperire "dupa un act de indecenta" intr-o toaleta publica din Beverly Hills. Aceasta intamplare l-a facut pe George Michael sa vorbeasca public despre sexualitatea sa. Prietenul cantaretului il descrie astfel: era un "om cinstit" care "ura minciuna". "A simtit ca le-a ascuns adevarul despre el oamenilor, dupa incidentul din 1998.", adauga Andros Georgiou pentru BBC.O serie de dezvaluiri despre actele de caritate ale lui George Michael au fost scoase la lumina dupa moartea sa.Georgiou vorbeste despre cum obisnuia sa conduca masina alaturi de George Michael in jurul West End din Londra, in Ajunul Craciunului: "Conduceam doua Range Rovers pline de produse alimentare...si ofeream hrana tuturor persoanele fara adapost ".In contextul mortii premature a superstarului, care a generat speculatii in presa internationala, familia lui George Michael a emis o declaratie in care raspunde informatiilor despre presupusa sinucidere a superstarului:, a declarat familia lui George Michael pentru Buzzfeed, informeaza revista New Musical Express.Fadi Fawaz, partenerul lui George Michael a negat afirmatiile aparute pe contul sau de Twitter despre tentativele de sinucidere repetate ale superstarului, adaugand ca postarile au fost scrise de hackeri, dupa ce contul de Twitter i-a fost spart, informeaza usmagazine.com.O serie de mesaje care au fost ulterior sterse de pe contul de Twitter al partenerului lui George Michael relatau, in numele lui Fadi Fawaz, ca superstarul ar fi incercat sa se sinucida in repetate randuri."Ne-am iubit nespus si eram impreuna aproape 24 de ore din 24", au scris hackerii pe contul de Twitter al lui Fadi Fawaz. "Pana la urma a reusit...a incercat de cateva ori sa se sinucida...singurul lucru pe care si-l dorea era sa moara.", se afirma in mesajul pe care hackerii l-au postat de pe contul de Twitter al partenerului lui George Michael.Contul de Twitter - pe care Fawaz l-a folosit pentru a anunta ca el a fost cel care a gasit trupul neinsufletit al superstarului in dimineata zilei de 25 decembrie 2016 - a fost sters."Sunt socat dupa intamplarea legata de contul de Twitter. Contul meu a fost spart si apoi sters. E putin infricosator, sa fiu sincer. Nu am scris eu acele mesaje.", a declarat Fawaz pentru Daily Mirror.Purtatorul de cuvant al lui Geroge Michael a anuntat ca superstarul s-a stins din viata "in pace, linisitit, in resedinta sa" pe 25 decembrie 2016.Purtatorii de cuvant ai politiei din districtul Thames Valley au declarat in 30 decembrie 2016 ca autopsia initiala a superstarului s-a dovedit "neconcludenta" si ca se vor face teste pentru a determina cauza exacta a mortii lui George Michael. Decesul superstarului nu este, insa, investigat drept moarte suspecta de catre autoritati. Managerul lui George Michael declarase anterior ca superstarul a murit in urma unei insuficiente cardiace.