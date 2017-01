Marc Ribot, Elias Nardi Group feat Daniele Di Bonaventura, Dans Dans si Rotem Sivan Trio, 4 noi artisti confirmati la Jazz Nouveau 2017.

Articol sustinut de Twin Arts

Jazz Nouveau anunta inca 4 concerte surpriza pentru lunile martie, aprilie si mai ale acestui an in clubul Control.

Astfel, pe 13 martie trio-ul belgian Dans Dans concerteaza pentru prima data in Romania.

Dans Dans este o combinatie unica de muzicieni, formata din Bert Dockx - chitara, Frederic Jacques - bas si Steven Cassiers - percutii.

Inca de la debutul lor, din 2012, fiecare dintre cei trei aduce acestui proiect propriul background muzical. Bert Dockx este cunoscut si ca fondator al trupei Flying Horseman, Frederic Jacques este basistul care il insoteste in turnee pe celebrul Mark Lanegan (Queens of The Stone Age), iar tobosarul Steven Cassiers concerteaza cu trupe belgiene de succes, ca Dez Mona sau DAAU.

Discografia Dans Dans listeaza pana in prezent patru albume, iar grupul isi va prezenta in Romania cel mai recent disc Sand. Desi initial trio-ul belgian s-a remarcat prin reinterpretari de exceptie ale unor compozitii semnate Charles Mingus, Ornette Coleman, Ennio Morricone sau David Bowie, Sand este realizat din compozitii proprii.

Inregistrat intr-un mic studio, in doar 4 zile, Sand e un album capricios, osciland intre letargic, pasiv, extatic, sau dinamic. Creatiile grupului, desi respecta cheia jazzistica a improvizatiei, sunt puternic personalizate prin adaugarea de elemente noi. Muzica lor devine astfel profund cinematica, imbinand sound-ul eclectic si alternantele de tempo cu misterul unui film noir ￯ un soundtrack al intunericului din miez de noapte.







Pe 3 aprilie o noua premiera, Elias Nardi Group feat. Daniele Di Bonaventura.

Nascut in 1979 in Italia, Elias Nardi studiaza muzica clasica si contrabasul, dedicandu-se mai tarziu Oud-ului, un instrument ale carui vechi taine le dezleaga calatorind in mod repetat in Orientul Mijlociu si primind lectii de la maestrul palestinian Adel Salameh.

Dupa albumele Orange Tree (2010), The Tarot Album (2012) si recentul Flowers of Fragility (2015) primite cu entuziasm de critici si public, Elias Nardi pune bazele unui grup din care fac parte celebrul instrumentist Daniele Di Bonaventura (bandoneon), cunoscut pentru colaborarile sale cu Paolo Fresu, A Filetta, Miroslav Vitous, Omar Sosa sau Dino Saluzzi; basistul Ares Tavolazzi ( fost basist in grupul prog rock Area) si, ca invitata speciala, Nazanin Piri-Niri ( flaut si clape). Pe langa muzica pentru discurile sale, Elias Nardi compune in mod frecvent si pentru spectacole de teatru.

Arta lui Elias Nardi este mereu surprinzatoare. Osciland intre traditie si experiment, italianul isi concepe si lucreaza piesele cu minutiozitatea unui bijutier al carui filigran surprinde detalii ale muzicii arhaice, orientale, etno jazz sau prog rock .











Primul invitat al lunii mai este chitaristul american Marc Ribot. Acesta va sustine un concert solo pe data de 8 mai.

Nascut in New Jersey, locul care a dat atatea nume mari industriei muzicale, Marc Ribot studiaza in copilarie chitara clasica, sub indrumarea mentorului sau, compozitorul haitian Frantz Casseus. Se stabileste mai tarziu in New York, unde instrumentistul se face remarcat si din ce in ce mai apreciat.

Pe parcursul prodigioasei sale cariere, Marc Ribot a insotit pe marile scene ale lumii un numar remarcabil de staruri. Dupa 1985, anul in care incepe colaborarea cu Tom Waits, muzicianul devine acel profesionist al instrumentului la care vor apela o intreaga pleiada de artisti arhicunoscuti. Ribot inregistreaza si concerteaza de-a lungul timpului alaturi de Robert Plant, Elvis Costello, Iggy Pop, Elton John, David Sylvian, Diana Krall, Norah Jones, The Black Keys sau Mike Patton (Faith No More), pentru a enumera aici doar cateva dintre vedetele care s-au bucurat de prezenta chitaristului american. Colaborarile frecvente cu producatori influenti si case de productie importante (Atlantic Records, Pi Recordings) si constanta sa activitate alaturi de compozitorul John Zorn completeaza cartea de vizita impresionanta a unui muzician de elita.

In cei peste 35 de ani de cariera, Marc Ribot semneaza mai mult de 20 de albume proprii, in care abordeaza suveran genuri diferite, explorand de la jazz-ul de pionierat pana la post rock sau punk. Numeroasele proiecte pe care artistul le-a creat pentru publicul sau (Marc Ribot Y Los Cubanos Postizos, The Young Philadelphians, Marc Ribot Trio, Marc Ribot￯s Ceramic Dog etc), sau compozitiile originale care au constituit coloanele sonore ale unor filme si documentare de succes (”Gare du Nord”, ”Drunkboat”, documentarul BPS ”Revolucion: Cinco Miradas”, ”The Killing Zone”, ”The Soul of a Man„, ”Sabbath in Paradise”, „The Kid” etc) intregesc personalitatea uriasa a unui muzician complet.





Pe 22 mai va concerta grupul Rotem Sivan Trio, la prima vizita in Romania.

Rotem Sivan s-a nascut in Ierusalim, oras celebru pentru diversitatea de culturi, influente si traditii. La varsta de 4 ani primeste cadou de la bunici o chitara, primul sau instrument si cel care avea sa-i defineasca cariera muzicala. Dupa terminarea liceului de arta, Rotem se inscrie la cursurile Universitatii de Muzica Buchmann-Mehta din Tel Aviv, unde studiaza compozitie clasica. Imediat dupa absolvire, Sivan se muta la New York, unde frecventeaza The New School for Jazz & Contemporary Music, urmandu-si astfel pasiunea pentru jazz.

Concerteaza pe efervescenta scena locala alaturi de Peter Bernstein, Ari Hoenig, Ben Street sau Ferenc Nemeth in celebrele cluburi Smalls, Birdland, The Jazz Gallery, Blue Note, dar si la marile festivaluri ale lumii: Montreux, Bern Jazz Festival, Sonora Jazz Festival in Mexic sau Exposure Jazz Festival in Israel.

Debutul sau discografic (Enchanted Sun-2013) a fost remarcat imediat de prestigioasa revista Down Beat Magazine care i-a acordat 4.5 stele, la fel ca si urmatorului album aparut in 2014, ”For Emotional Use Only”. A New Dance este al treilea disc al artistului si apare in 2015.

Chitarist foarte tehnic, cu un sofisticat simt al ritmului si melodiei, Sivan aduce un suflu nou pe scena de jazz contemporana. Pe 22 mai la Jazz Nouveau, Rotem Sivan Trio (Rotem Sivan - chitara ; Haggai Cohen Milo - bas; Nathan Elman-Bell - tobe) isi va prezenta in Romania noul album Antidote, ce va fi lansat pe 4 aprilie in acest an.





Concertele Jazz Nouveau incep la ora 20:00. Accesul se face de la ora 19:30

