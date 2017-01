​VIDEO Cantaretul grec Giorgios Tsalikis va sustine un concert in Bucuresti de Valentine’s Day

Giorgos Tsalikis, artist ale carui albume au fost distinse cu discuri de aur si platina, nu este la prima vizita in Bucuresti, oras caruia, dupa cum el insusi a marturisit, ii datoreaza debutul sau in cariera muzicala. Despre prima sa intalnire cu capitala Romaniei, vedeta muzicii grecesti isi aminteste:„Momentul in care m-am suit in autobuz ca sa merg la Bucuresti, o destinatie necunoscuta mie, a fost un cosmar. Am plans!” recunoaste cantaretul, al carui plan, la acel moment, era sa studieze medicina la Bucuresti.De sarbatoarea internationala a iubirii, pe 14 februarie, de Valentine's Day, la Club Boa, unul dintre cei mai cel mai indragiti cantareti din noua generatie de artisti ai Greciei, Giorgos Tsalikis va fi amfitrionul unei seri de muzica greceasca si va readuce la Bucuresti unele dintre celebrele sale hituri cu care a cucerit publicu.Seara va fi deschisa de concertul celor de la Acropolis Band.Biletele pot fi cumparate online pe vreaubilet.ro.