VIDEO Un film biografic despre viata rapperului Tupac va fi lansat in luna iunie

All Eyez on Me

Filmul biografic "All Eyez On Me" este realizat de unul dintre cei mai cunoscuti regizori de clipuri muzicale, Benny Boom, desi filmul a fost anuntat in urma cu sase ani, pe vremea aceea avandu-l ca regizor pe John Singleton.Filmul a suferit de atunci mai multe modificari si nu a putut fi finalizat la timp pentru a 20-a comemorare a mortii artistului, care a fost ucis in 1996 la Las Vegas.Fiul producatorului lui Tupac va interpreta rolul principal, actorul Demetrius Shipp Jr., care seaman foarte bine cu rapperul.Shipp a declarat anul trecut pentru revista de hip-hop XXL ca a acceptat acest rol pentru "pentru ca (oamenii) sa-l inteleaga pe Tupac si viata acestuia".Tupac, ucis la varsta de 25 de ani, a ramas extrem de influent in lumea hip-hop-ului prin versurile sale, de o emotie intensa.