VIDEO Un cantaret pakistanez si-a intrerupt concertul pentru a salva o fata din public care era hartuita

, a intrebat Aslam, adresandu-se presupusului atacator, in clipul care a fost distribuita pe retelele de socializare.In plus, presa locala a scris ca spatial in care se desfasura concertul era arhiplin si ca mai multe fete ar fi declarat ca au fost hartuite in timpul spectacolului.Atif Aslam a anuntat securitatea dupa ce a vazut atacul, iar bodyguarzii au tras fata de brate si au scos-o din multime, luand-o pe scena.