Au fost anuntati primii 7 artisti care vin la Untold 2017: Armin Van Buuren, Afrojack  si Martin Garrix revin la Cluj-Napoca; inca 10.000 de abonamente vor fi puse in vanzare vineri

Armin van Buuren si Dimitri Vegas & Like Mike , pentru a treia oara la Untold

Inca 10.000 de abonamene vor fi puse in vanzare

DJ-ul olandez in varsta de 40 de ani revine la Untold pentru a treia oara, dupa ce la editia din 2016 a mixat pe scena festivalului timp de aproape cinci ore. Zorii zilei l-au surprins pe dj-ul olandez in tricoul echipei nationale de fotbal a Romaniei. La finalul show-ului, Armin van Buuren a coborat in public si a salutat fanii ramasi pana aproape la 8 dimineata alaturi de el.Pe locul doi in top 100 DJMAG, Dimitri Vegas & Like Mike bifeaza si ei toate editiile Untold de pana acum.Printre ceilalti dj care revin la Untold se numara Afrojack, Hardwell si dj-ul numarul unu din lume, Martin Garrix.sunt doi DJ suedezi, fondatori ai trupei Swedish House Mafia. Ei vin pentru prima data in Romania, in formula actuala, si ajung pentru prima data la Cluj-Napoca pe scena principala a festivalului Untold.vine pentru prima datape scena festivalului Untold. Artistul este mereu headliner la marile festivaluri din lume. Steve Aoki este un DJ si un producator de muzica electro house si a avut colaborari cu artisti ca: Will I Am, Afrojack, LMFAO, Iggy Azalea, Lil Jon. DJ-ul American este cunoscut si pentru stilul sau excentric dar si pentru pasiunea lui de a darui in timpul concertelor, torturi, fanilor sai. Steve Aoki este si fondatorul Asociatiei Caritabile Steve Aoki, care strange fonduri pentru organizatii umanitare din intreaga lume.Incepand de vineri, 27 ianuarie, ora 18.00, vor fi disponibile 10.000 de abonamente pentru toti cei care vor sa ia parte la experienta Untold. Acestea vor putea fi achizitionate la pretul promotional de 385 de lei plus taxe din pretul final de 550 de lei plus taxe. In plus, vor fi disponibile si bilete de o zi si abonamente VIP. Toti cei care vor dori sa cumpere un abonament sau un bilet de o zi la Untold, vor putea sa faca acest lucru accesand www.untold.com UNTOLD 2017 va avea loc in perioada 3-6 august la Cluj-Napoca.