Lora, Mihai Traistariu si Florin Chilian, printre artistii care vor sa reprezinte Romania la Eurovision

Vedete autohtone, precum Lora, Mihai Traistariu, Florin Chilian, Maxim, Ioana si Distinto, Tavi Colen si Emma, Tudor Turcu, Nora Denes, Cristina Vasiu, Teodora Dinu sau Ramona Nerra, dar si compozitori straini - suedezi, britanici si americani - spera sa reprezinte Romania la concursul de la Kiev, din luna mai. In aceeasi competitie intra si cateva proiecte produse de Marius Moga si Adrian Sana.Perioada de inscrieri pentru etapa nationala a concursului s-a incheiat duminica, 22 ianuarie, iar participantii ale caror dosare de inscriere nu indeplinesc toate conditiile impuse de regulament mai au la dispozitie doua zile pentru a-si completa documentele.Cei care trec de verificarea dosarului intra la preselectie: pentru prima data in istoria participarii Romaniei la Eurovision, juriul va decide semifinalistii Selectiei Nationale intr-un show televizat.Artistii vor interpreta piesele in studiourile TVR - conditie obigatorie pentru participarea la concurs - , vineri, 27, sambata, 28 si duminica, 29 ianuarie, in fata juriului si a invitatilor care ii vor sustine din gradene.La final, fanii vor afla numele celor 15 semifinalisti ai Selectiei Nationale 2017, care vor ramane in cursa pentru un bilet spre scena din Kiev.Semifinala Selectiei va avea loc duminica, 26 februarie 2017, in studioul TVR, iar Finala pe 5 martie. Castigatorul Selectiei Nationale va fi desemnat exclusiv de public, prin televot.Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 si 11 mai si finala pe 13 mai. Alaturi de Romania, in competitie s-au mai inscris 42 de tari.In anul 2016, Romania nu a participat la Eurovision din cauza datoriilor pe care TVR le are fata de European Broadcasting Corporation, inregistran o premiera in istoria evenimentului muzical european. TVR nu si-a platit datoriile catre European Broadcasting Union (EBU), acestea se ridicandu-se la 16 milioane de franci elvetieni.Televiziunea Romana si European Broadcasting Union (EBU) au ajuns, in luna octombrie, la un acord prin care sa faca posibila revenirea Romaniei la Eurovision si difuzarea, de catre postul public de televiziune, a editiei din 2017.Cele mai bune performante ale Romaniei la acest concurs au fost: de doua ori locul al treilea (Luminita Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling si Ovi - Oslo, 2010) si o data locul al patrulea (Mihai Traistariu - Atena, 2006). Melodia romaneasca cu cel mai mare punctaj obtinut in finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, compusa de Eduard Circota si interpretata de Mihai Traistariu.