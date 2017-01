VIDEO The Mono Jacks canta in deschiderea concertului The Temper Trap de la Bucuresti

The Mono Jacks este o trupa romaneasca de rock alternativ, nascuta in toamna lui 2008 la initiativa lui Doru Trascau, trupa avand un debut excelent cu primul disc Now In Stereo si adunand, in timp, in palmares o impresionanta activitate concertistica atat in cluburi cat si la mari festivaluri - Sziget, Exit Festival, Eurosonic Noorderslag, ARTMania, TIFF.Cel mai recent single, "Drumul", a fost lansat vara trecuta, clipul fiind regizat de Dragos Ometita.Trupa The Temper Trap se afla in plin turneu de promovare a noului lor album, Thick as Thieves, lansat in 2016. Pe langa Bucuresti, turneul lor international cuprinde alte orase mari precum Melbourne, Londra, Berlin, Viena, Milano, Paris, Lisabona si Cape Town."Sweet Disposition", piesa cu care trupa s-a lansat in 2009 si care-a propulsat-o in topurile mondiale, a strans pana in prezent peste 27 de milioane de vizualizari pe YouTube.The Temper Trap au cantat in deschiderea turneelor internationale Coldplay si Rolling Stones, au fost prezenti la mari festivaluri precum Glastonbury, Lollapalooza si Coachella, si au fost nominalizati in 2011 la prestigioasele BRIT Awards pentru cel mai bun artist nou international.Biletele pentru concert pot fi comandate online pe iabilet.ro