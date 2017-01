VIDEO “Regina metalului”, Lita Ford, va concerta in Romania pe 14 martie

Compozitoarea, chitarista si cantareata cu note de mezzo-soprana Lita Ford s-a impus in lumea muzicala ca parte a trupei feminine rock The Runaways, in anii 70, inainte de a imbratisa o cariera solo 10 ani mai tarziu.Inclusa in Top 10 al femeilor chitariste din toate timpurile, castigatoare a premiuluia anului 1989, nominalizata la Grammy pentru „Cea mai buna interpretare vocala feminina a unei piese rock”, Lita Ford s-a impus in lumea muzicii prin sonoritatea punk a pieselor sale, aparitiile provocatoare pe scena si stilul rebel.Unul dintre albumele cu cel mai mare succes al cantaretei americane si cel care avea sa o proiecteze intre numele cu greutate ale muzicii rock a fost „Lita”, care continea hituri devenite ulterior foarte populare precum „Kiss Me Deadly”, „Close My Eyes Forever”, celebrul duet cu Ozzy Osbourne si „Falling In and Out of Love”, o piesa scrisa impreuna cu Nikki Sixx de la Motley Crue.Cel mai recent album al Litei Ford, „Time Capsule”, a fost lansat in primavara anului trecut si contine unele dintre cele mai bune piese ale cantaretei. Tot anul trecut, a fost lansat si volumul de memorii care poarta semnatura artistei americane, „Living Like a Runaway: A Memoir”, o confesiune adesea socanta prin sinceritatea cu care cantareata descrie cele mai intime episoade ale vietii sale. Relatiile cu muzicieni precum Jon Bon Jovi, Van Halen si Tony Iommi se numara printre acestea.Biletele pentru concertul pe care artist il va sustine pe 14 martie la Bucuresti pot fi cumparate online pe vreaubilet.ro , iar preturile variaza intre 65 si 170 de lei.