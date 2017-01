VIDEO Corul Viva Vox vine in premiera in Romania, la festivalul Jazz in the Park de la Cluj-Napoca

Alti artisti confirmati pentru cea de-a V-a editie Jazz in the Park

Grupul adapteaza piese renumite de pop-rock si rock alternativ si a concertat pana acum la festivaluri precum Exit si Sea Dance, dar si la Adunarea Geneala a Natiunilor Unite din New York."Viva Vox Choir este un proiect pe care-l urmarim de mult timp si care cucereste prin energie pozitiva pe care o transmite si prin curajul cu care abordeaza muzica. E suficient sa le asculti o piesa ca sa-ti dai seama ca ei se distreaza prin ceea ce fac. De asemenea, e genul de trupa pe care o asculti, iar la finalul auditiei iti dai seama ca zambesti si ca te-ai simtit bine. Practic, prin Viva Vox e sansa noastra sa ascultam Rammstein la Jazz in the Park", spune directorul festivalului, Alin Vaida.O alta trupa confirmata in premiera nationala pentru editia din acest an este, un trio din Marea Britanie care combina muzica dance cu jazz, folk si electronica. Grupul a debutat la Montreal Jazz Festival, se bucura de un real succes, iar criticii il compara ca stil muzical cu Portico Quartet si GoGo Penguin.Coma, una dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ din Romania, aduce in Parcul Central un proiect acustic care poate fi ascultat in 30 iunie, in timp ce JazzyBIT, Sebastian Spanache Trio si C.A.L.I. Quartet vor imbina muzica jazz cu rock, latin, funk.JazzyBIT este un trio cu o combinatie energica de jazz si rock. Trupa a castigat premiul pentru debut in 2013 al Fundatiei Muzza din Bucuresti si a fost finalista la European Jazz Award din cadrul festivalului Tuscia in Jazz.Prima trupa care va canta anul acesta in parc la festival va fi, vineri, 30 iunie.Cea de-a cincea editie a festivalulului Jazz in the Park va avea loc in 26 iunie-2 iulie si se extinde in tot orasul si creste pe trei prioritati - muzical, ca marime si ca impact in comunitate.In total, vor canta la Jazz in the Park 2017 peste o suta de artisti. Vor avea loc concerte pe bilete cu mari artisti de jazz, concerte cu intrare libera in Parcul Central, pe Malul Somesului va avea loc Concursul International Jazz in the Park, iar strazile din centrul orasului vor fi animate de sute de reprezentatii artistice.Sursa foto: Jazz in the Park