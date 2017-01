VIDEO „Rechinii albi” din Afganistan reinterpreteaza melodia Deliei „Ce are ea?”

"Ce are ea? pe taram afgan, cu mult suflet, interpretata de fruntasul Elena Croitoru si maiorul Iulian Gemanariu. Delia a ajuns la din Afganistan care, in timpul lor liber, gasesc repere care ii aduc tot mai aproape de Romania. din Batalionul 341 Infanterie sunt pe final de misiune in teatrul de operatii Afganistan, urmand ca la inceputul lunii martie sa raporteze, in Piata Ovidiu din Constanta, ", este mesajul care insoteste clipul postat de MApN pe Facebook.Delia Matache, cunoscuta mai bine sub numele de scena Delia, este o cantareata, vedeta de televiziune si jurat in cadrul competitiei muzicale internationale X Factor, Romania. In perioada 1999-2003 a facut parte din formatia N&D, alaturi de care a scos 4 albume, astfel cunoscand succesul la nivel national. Dupa 2003, in cariera solo, Delia a mai lansat alte 3 albume.In anul 2015 aceasta a lansat ultimul album, Pe aripi de vant, album ce poarta numele hit-ului care a fost #1 pentru 21 de saptamani in topul "Media Forest".In martie 2015, Delia sustine primul concert la Sala Palatului, inregistrand un real succes cu un concert sold out. Mai multe din piesele sale devin hituri in 2015, Delia fiind printre cele mai importante femei din industria muzicala si showbiz-ul romanesc.