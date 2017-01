Luminita Anghel, Ovi Jacobsen si Paula Seling, printre juratii Eurovision Romania

Luminita Anghel, Ovi Jacobsen, Adrian Romcescu, Paula Seling si Andrei Tudor, fosti reprezentanti ai Romaniei la Eurovision, vor juriza anul acesta selectia nationala a concursului, a anuntat televiziunea publica.Juriul ii va alege pe cei 15 semifinalisti la Eurovision Romania, iar publicul va decide cine va reprezenta Romania la concursul muzical Eurovision, care va avea loc la Kiev, in luna mai.In premiera, inregistrarile auditiilor vor fi difuzate intr-o serie de emisiuni la TVR, in perioada 5-11 februarie. Semifinalistii vor fi anuntati intr-un show live joi, 12 februarie.Printre cei 84 de artisti care vor sa reprezinte Romania la Kiec se numara vedete autohtone precum Lora, Mihai Traistariu si Florin Chilian, dar si compozitori straini - suedezi, britanici si americani.Pentru prima data in istoria participarii Romaniei la Eurovision, auditiile se vor desfasura in Studioul 3 al TVR, iar inregistrarile vor fi difuzate intr-o serie de emisiuni la TVR.Show-ul incepe duminica, 5 februarie si va fi difuzat zilnic, pana sambata, 11 februarie, la TVR 2, TVR HD, TVR Moldova si TVR International, de la ora 20.00.Duminica, 12 februarie, la TVR 2, in cadrul unui show live, juriul va dezvalui numele celor 15 semifinalisti ai Selectiei Nationale 2017. Emisiunea va fi transmisa in direct, de la ora 20.00 si pe TVR HD, TVR Moldova si TVR International.La final, fanii vor afla numele celor 15 semifinalisti ai Selectiei Nationale 2017, care vor ramane in cursa pentru un bilet spre scena din Kiev.Semifinala Selectiei va avea loc duminica, 26 februarie 2017, in studioul TVR, iar Finala pe 5 martie. Castigatorul Selectiei Nationale va fi desemnat exclusiv de public, prin televot.Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 si 11 mai si finala pe 13 mai. Alaturi de Romania, in competitie s-au mai inscris 42 de tari.In anul 2016, Romania nu a participat la Eurovision din cauza datoriilor pe care TVR le are fata de European Broadcasting Corporation, inregistran o premiera in istoria evenimentului muzical european. TVR nu si-a platit datoriile catre European Broadcasting Union (EBU), acestea se ridicandu-se la 16 milioane de franci elvetieni.Televiziunea Romana si European Broadcasting Union (EBU) au ajuns, in luna octombrie, la un acord prin care sa faca posibila revenirea Romaniei la Eurovision si difuzarea, de catre postul public de televiziune, a editiei din 2017.Cele mai bune performante ale Romaniei la acest concurs au fost: de doua ori locul al treilea (Luminita Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling si Ovi - Oslo, 2010) si o data locul al patrulea (Mihai Traistariu - Atena, 2006). Melodia romaneasca cu cel mai mare punctaj obtinut in finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, compusa de Eduard Circota si interpretata de Mihai Traistariu.