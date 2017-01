VIDEO Erik Friedlander’s Oscalypso la Jazz Nouveau

Articol webPR

Un avid si eclectic consumator de muzica el insusi, Erik Friedlander a cantat cu artisti veniti din toate zarile muzicale: cameleonicul rock star Mike Patton (Faith No More), Alanis Morissette, Courtney Love, Dave Douglas, Laurie Anderson, dar si John Zorn, unul dintre cei mai importanti si prolifici compozitori contemporani.De altfel, cu John Zorn, Friedlander a lucrat la trei albume: Filmworks X: In the mirror of Maya Deren (2001); The Concealed (2012) si Fragmentations, Prayers and Interjections, aparut in 2014.Muzicianul american poate fi ascultat pe un numar impresionant de discuri-24 ca lider de grup si 27 ca muzician invitat, dar si pe coloanele sonore ale filmelor Thoroughbred, Nothing on Earth, Future Weather sau Spade.Proiectul Oscalypso, pe care Erik Friedlander il va prezenta la Jazz Nouveau este dedicat contrabasistului si violoncelistului american Oscar Pettiford, unul dintre pionierii bebop-ului.Alaturi de Erik Friedlander la Jazz Nouveau vor fi prezenti saxofonistul Michael Blake, basistul Trevor Dunn si bateristul Michael Sarin.Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club in colaborare cu Twin Arts, care isi propune sa aduca in atentia publicului bucurestean artisti locali si internationali aflati din punct de vedere stilistic la confluenta dintre jazz si alte genuri muzicale.Concertul Erik Friedlander's Oscalypso va avea loc pe 30 ianuarie, ora 20:00. Accesul se va face de la ora 19:30.Biletele costa 35 de lei si se pot cumpara online pe www.eventbook.ro Detalii pe paginile de Facebook Control Club si Twin Arts.