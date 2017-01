VIDEO Summer Well 2017: Interpol, Birdy si The Kills, printre primii artisti confirmati; au fost puse in vanzare abonamentele

Prima parte a line-up-ului este completata dePaul Banks, Daniel Kessler si Sam Fogarino se intorc dupa 6 ani la Summer Well, festivalul care poarta numele uneia dintre piesele lor.Primul concert al formatiei Interpol in Romania a avut loc in cadrul primei editii a festivalului Summer Well, pe 14 august 2011.pe numele sau Jasmine van den Bogaerde, este o cantareata si compozitoare engleza. Ea a castigat concursul Open Mic UK in 2008, cand inca avea doar 12 ani. Primul ei single, o versiune a cantecului "Skinny Love" (Bon Iver) a fost un succes in intraeaga lume. In 2016, Birdy a revenit cu cel de-al 3-lea material discografic, "Beautiful Lies".e un duo alternativ format din vocalistul american Alison "VV" Mosshart si chitaristul englez Jamie "Hotel" Hince. The Kills, trupa care capta atentia publicului cu piese ca "Wait", inclusa pe coloana sonora a filmului "Children of Men", si "Cat Claw", de pe soundtrack-ul serialului "Criminal Minds", a revenit, in 2016, cu cel de-al 5-lea album de studio, dupa o pauza de 5 ani. Noul material discografic se numeste "Ash & Ice" si contine 13 piese produse de Jamie Hince si coproduse de John O'Mahoney.Albumul a fost inregistrat intr-o casa inchiriata din Los Angeles si la Electric Lady Studios, din New York, noteaza infomusic.ro.este o trupa de rock alternativ din Anglia, comparata deseori cu Foals, The Neighbourhood si Civil Twilight., trupa cunoscuta, printre altele, pentru momentele de dans din timpul concertelor, se afla la cel de-al cincilea album, "Summer 08". Grupul a fost in turnee alaturi de Coldplau si Kate Nash.Abonamentele pentru festivalul Summer Well 2017 sunt disponibile in Orange shop-uri si in reteaua Eventim sau online pe www.eventim.ro, la pretul early bird de 195 lei + taxe (210.6 lei), valabil pana la 1 februarie 2017.