VIRAL Ce spun artistii romani despre adoptarea ordonantei de urgenta: Voltaj da glas Romaniei printr-un cantec, Inna este alaturi de cei care ies in strada; Smiley: Am fost educat sa nu mint, sa nu fur si sa respect/ Despot: Sunt furios si indignat

„Mai am doar 10 zile de trait, Sa stii copiii mei ca v-am iubit/ Mai am doar 9 zile si apoi voi fi iar prabusita in noroi/

de trait, Sa stii copiii mei ca v-am iubit/ Mai am doar si apoi voi fi iar prabusita in noroi/ Mai am doar 8 zile in care am sa mai strig, Am sa ma intorc din nou in frig/ Mai am doar 7 zile sa-i opresc,Pe cei ce fara mila ma jertfesc

in care am sa mai strig, Am sa ma intorc din nou in frig/ Mai am doar sa-i opresc,Pe cei ce fara mila ma jertfesc Mai am doar 6 zile sa mai sper, Ca n-o sa ajung in intunericul de ieri/ Mai am cinci zile si cam asta-i tot, Sa ma ridic de jos, n-am sa mai pot/ Mai am doar patru zile sa schimb totul, Caci lacrimile mele is muresul si oltul/ Mai am trei zile si nicio minune, Nu va dura mai mult, asa se spune/ Mai am doar doua zile din pacate, Vreau sa va vad iar frate langa frate/ Mai am o zi si doar un singur dor, Nu ma lasati, va rog, sa mor”.

Acestea sunt versurile cantecului manifest care rezuma ceea ce se intampla in Romania in aceste zile. Lansata in noaptea de miercuri catre joi, melodia a facut inconjurul internetului in doar cateva ore, fiind distribuita pana la ora redactarii acestui material de peste 40.000 de persoane si inregistrand un numar de aproape 900.000 de vizualizari.Prin versuri isi exprima supararea si scriitorul, postand zilnic cate o poezie de protest.de la Taxi noteaza si el pe retelele de socializare ca „nu e prea batran sa iasa in strada”.Prin versuri s-a exprimat si solistul trupei Vunk,, pe contul sau de Facebook, unde a scris ca„ne-a ramas doar viitorul, sa ni-l aparam pentru ai nostri”.Cantaretul rockde la Vita de Vie declara la RFI ca priveste actiunile Guvernului privind modificarea Codului Penal "cu furie si indignare". El critica faptul ca la protestele de strada "se apeleaza din nou la vechi tactici diversioniste si galerii"., a declarat Despot pentru RFI a postat si ea miercuri un mesaj pe contul sau de Facebook prin care spune desi nu este in tara, este „alaturi de oamenii care ies in strada pentru a-si exprima opiniile si este important sa faca acest lucru in mod pasnic”.a notat Inna pe Facebook.Ei i se alatura, care a distribuit una dintre melodiile sale, „Acasa”, insotita de urmatorul mesaj:Rapperula distribuit si el pe Facebook o melodie Parazitii, lansata in 2010, adresata clasei politice romanesti, cu titlul „Vreau sa va doara” .Actorulii indeamna pe romani sa iasa din casa -- si le arata prietenilor sai virtuali cum se pregateste inainte de protest. Acesta a postat un filmulet pe Facebook in care apar el si colegul sau de breasla, Andi Vasluianu, repetand inainte de demonstratie.Acelasi indemn vine si din partea scriitoruluiSopranaspune ca „de 27 de ani isi pune speranta si increderea in toti romanii, ca intr-o zi se vor destepta, indiferent de culoarea politica, si isi vor croi o soarta mai buna si mai dreapta in Europa si in lume”.Mesajul integral postat de Angela Gheorghiu pe contul sau de Facebookisi tine constant la curent fanii de pe Facebook in ceea ce priveste situatia in care se afla Romania in aceste zile si cu ceea ce se intampla la manifestatiile din Piata Victoriei. In noaptea de miercuri a venit cu o explicatie legata de incidentele de la proteste, in urma carora au fost retinute 20 de persoane, potrivit Jandarmeriei Romane., scria pe Facebook cantaretul in miez de noapte.Printre artistii care au mai fost in Piata Victoriei se mai numara, Maia Morgenstern, Oana Pellea, Marius Manole, Mihai Calin, Medeea Marinescu, Beatrice Rubică si Luana Ibacka.