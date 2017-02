VIDEO Cantareata Lora s-a retras din competitia pentru Eurovision 2017

"Am decis, impreuna cu casa de discuri si managementul meu sa ma retrag din competitia pentru Eurovision. La baza hotararii mele stau opiniile diferite legate de modul in care se fac preselectiile pentru concurs. Piesa este, cu siguranta, un hit, fiind compusa de DaBeatFreaks, un grup de producatori ce au scris piese pentru artisti precum Sean Paul, Dizzee Rascal sau Meghan Trainor", a declarat Lora pentru Mediafax Piesa "I know", cu care artista a intrat in concurs, este compusa de doi dintre cei mai cunoscuti compozitori britanici, DaBeatFreaks si are un sound modern si matur, aliniat la cerintele muzicale europene ale anului 2017."Piesa Lorei este una dintre melodiile scrise de cei noua compozitori straini care au avut incredere in preselectia organizata de Televiziunea Romana, anul acesta. M-a bucurat foarte mult inscrierea ei in concurs, ca si a celorlalti tineri aflati in topurile muzicale. Regret retragerea unei piese bune, care avea cu siguranta sanse sa acceada in finala, cu atat mai mult cu cat ea s-a calificat in semifinala printre primele locuri", a declarat producatorul Eurovision Iuliana Marciuc.Printr-o adresa adresata organizatorilor Selectiei Nationale 2017, reprezentantii Mediapro Music au transmis solicitarea de retragere din concurs, fara a mentiona motivele care au stat la baza deciziei, multumind insa "intregii echipe TVR pentru profesionalismul de care a dat dovada si pentru sustinerea oferita", se mai arata in comunicatul remis joi de TVR.Pentru prima data in istoria participarii Romaniei la Eurovision, juriul va decide semifinalistii Selectiei Nationale intr-un show televizat. Artistii vor interpreta piesele in studiourile TVR, vineri, 27, sambata, 28 si duminica, 29 ianuarie, in fata juriului si a invitatilor care ii vor sustine din gradene.In premiera in istoria Selectiei Nationale, inregistrarile audierilor vor fi difuzate, in perioada 5-11 februarie, in exclusivitate la TVR 2, TVR HD si TVR International.La final, fanii vor afla numele celor 15 semifinalisti ai Selectiei Nationale 2017, care vor ramane in cursa pentru un bilet spre scena din Kiev.Semifinala Selectiei va avea loc duminica, 26 februarie 2017, iar Finala pe 5 martie. Castigatorul Selectiei Nationale va fi desemnat exclusiv de public, prin televot.Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 si 11 mai si finala pe 13 mai. Alaturi de Romania, in competitie s-au mai inscris 42 de tari.