VIDEO Lady Gaga a plonjat de pe acoperisul unui stadion si a intrat in istoria galelor Super Bowl cu un show spectaculos

Vedeta americana si-a schimbat tinuta de scena doar de doua ori si a preferat sa lase muzica sa vorbeasca in locul modei in acest recital de 12 minute ce a inclus multe piese de succes din repertoriul ei.Lady Gaga a deschis show-ul pe care l-a tinut in pauza finalei campionatului de fotbal american cu imnul pentru drepturi civile "This Land Is Your Land", de Woody Guthrie. Alegerea ei a fost considerata o ironie la adresa administratiei Trump. Vedeta americana a continuat spectacilul cu single-ul "Born This Way" - un veritabil imn care militeaza pentru acceptare si pentru includere., a cantat artista americana in cadrul acestei gale ce inregistreaza de obicei audiente de peste 110 milioane de telespectatori.Desi nu a "eclozat" dintr-un ou, asa cum a facut-o la gala premiilor Grammy din 2011, si nici nu si-a pictat trupul cu sange, ca in timpul concertelor din turneul ei mondial Monster Ball din 2009, show-ul sustinut de Lady Gaga la Super Bowl 2017 a fost cu siguranta spectaculos.Lady Gaga s-a prezentat publicului de la o inaltime de 79 de metri, suspendata de o coarda de siguranta de acoperisul stadionului din Houston, in timp ce pe deasupra ei zburau un numar urias de drone, care luminau spectaculos cerul nocturn. Apoi, luminile albe s-au transformat in lumini colorate, in culorile drapelului american, pe acordurile imnului pentru drepturi civile "This Land Is Your Land"."O singura natiune sub Dumnezeu, indivizibila, cu libertate si dreptate pentru toti", a spus cantareata la microfon, inainte de a plonja spectaculos de pe acoperis, pentru a ateriza pe o structura inalta de pe scena, ce avea forma unei torte.Pe scena, Lady Gaga s-a lansat apoi intr-un recital compus din multe dintre piesele sale de succes, precum "Poker Face", "Just Dance"si "Telephone", insotita de un grup numeros de dansatori.La sfarsitul evolutiei sale, ajunsa in varful unei scari, Lady Gaga a strigat spre public ¬Super Bowl 51¬, a aruncat microfonul, apoi a sarit in multime, tinand intre maini o minge de fotbal american argintie.Vedeta a spus ca s-a pregatit pentru recitalul din 2017 studiind evolutiile "celor mari" - Michael Jackson, Diana Ross si Bruce Springsteen - inainte de a incepe, in septembrie, repetitiile pentru acest show.Lady Gaga s-a aflat la a doua aparitie la finala campionatului de fotbal american, dupa ce in februarie 2016 a intonat imnul national. La editia din 2016, artistii care au sustinut un recital in pauza finalei au fost Beyonce, Coldplay si Bruno Mars.Lady Gaga, pe numele sau adevarat Stefani Joanne Angelina Germanotta, s-a nascut pe 28 martie 1986. Si-a inceput cariera muzicala in 2001, iar pana in prezent a lansat cinci albume de studio. Artista, care a sustinut un concert la Bucuresti in 2012, a fost recompensata cu sase premii Grammy.