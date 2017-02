VIDEO Vunk, Voltaj si Taxi, printre trupele care au lansat melodii-manifest despre Romania de astazi: Avem alergie la minciuna si hotie

Voltaj, "10 zile"(daca Romania ar vorbi, cred ca ar spune asa), lansata miercuri 1 februarie, peste 250.000 de vizionari pe Youtube, peste 4 milioane de vizualizari si 150.000 de share-uri (distribuiri) pe Facebook

Taxi, "Avem alergie", lansata vineri, 3 februarie, peste 60.000 de vizionari pe Youtube, peste 600 de share-uri (distribuiri) pe Facebook

Vunk, "Tara lui peste", lansata vineri, 3 februarie, peste 100.000 de vizionari pe Youtube

"Mai doar 10 zile de traitSa stiti copiii mei ca v-am iubitMai am doar 9 zile si apoiVoi fi iar prabusita in noroiMai am 8 zile in care sa mai strigPana am sa ma intorc din nou in frigMai am doar 7 zile sa-i oprescPe cei ce fara mila ma jertfescMai am doar 6 zile sa mai sperCa n-o sa ajung in intunericul de ieriMai am 5 zile si cam asta e totSa ma ridic de jos n-am sa mai potMai am doar 4 zile sa schimb totulCaci lacrimile mele-s Muresul si OltulMai am 3 zile si nici o minuneNu va dura mai mult, asa se spuneMai am doar 2 zile din pacateVreau sa vad iar frate langa frateMai am o zi si doar un singur dorNu ma lasati va rog sa mor!""Suntem o parte din popor, o parte din Romanie,Mai sensibila se pare de aia dacem alergie.Chestii care pentru altii sunt inofensivePentru noi sunt extrem de agresive.Avem alergie la infamie, avem alergie la minciuna si hotieSi cand ne mananca si nu mai rezistamIesim in strada si ne scarpinam.Am stat un pic si am cugetatSi m-am gandit ca poate ca treaba asta totusi nu e de la sensibilitatePoate-i de la cromozomi, poate-i de la A. D. N.Poate ca un strop de Tepes, undeva prin noi mai eAvem alergie la infamieAvem alergie la minciuna si hotieSi cand ne mananca si nu mai rezistamIesim in strada si ne scarpinamPentru ca avem alergie la infamieAvem alergie la minciuna si hotieSi cand ne mananca si nu mai rezistamIesim in strada si ne scarpinam, hmIesim in strada si ne scarpinamIesim in strada"."Tu stai si privesti lumea doar printr-un ecran,Tu crezi ca n-o sa te ineci daca nu esti in ocean.Si ai tai, si ai mei,Sunt in larg, deja.Si ai tai, si ai mei,Se vor ineca,Daca nu te vei schimba.Tu stai in lumea ta, una aproape intelectuala,In tara lui peste chiar si pestele este o momeala.Si ai lor, si ai lor,In acvariu ne-au bagat,Nici ai lor, nici ai lor,Niciunii nu s-au schimbat,Hai sa-i ducem pe uscat,Doar sa vrei sa inoti,Doar sa vrei sa inoti.Ne credem ocean,Dar suntem contrariul,In tara lui peste,Noi stam in acvariu.Tu stai si te intrebi daca totul s-a pierdut,Ne credem ocean,Dar suntem contrariul,In tara lui peste,Noi stam in acvariu.Tu stai si te intrebi daca totul s-a pierdut,Nimic nu s-a pierdut, daca intrebarea n-a tacut.Cu ai tai, cu ai mei,Sa iesim inot,Din aproape nimic putem sa facem tot.Ne credem ocean,Dar suntem contrariul,In tara lui peste,Noi stam in acvariu.Ne credem ocean,Schimba scenariulIn tara lui peste,Sa spargem acvariul".