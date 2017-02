Solistul trupei System of a Down, despre protestele din Romania: Asa se castiga luptele impotriva legilor nedrepte. Felicitari romanilor!

Solistul trupei rock System of a Down, armeanul Serj Tankian, a postat, sambata seara, un mesaj pe contul sau de Facebook prin care ii felicita pe romanii care au iesit in strada pentru a sprijini justitia in lupta anti-coruptie, mentionand ca poporul roman este in aceste zile "o sursa de inspiratie" si ca "asa se castiga luptele impotriva legilor nedrepte".Solistul trupei System of a Down a distribuit sambata seara un articol Al Jazeera care anunta decizia Executivului din Romania de a abroga ordonanta de urgenta privind modificarea codurilor penale, insotit de mesajulPostarea cantaretului a fost distribuita de peste 4000 de utilizatori de Facebook, fiind comentata de foarte multi romani. Tankian le-a raspuns celor care i-au multumit pentru sustinerea sa, subliniind ca in aceste zile Romania este, a scris Tankian.Totodata, solistul trupei System of a Down se pronunta impotriva violentei in lume, contra incalcarii drepturilor omului si militeaza pentru ocrotirea animalelor.El a lansat cinci albume cu trupa System of a Down, unul cu Arto Tuncboyacᅣyan si un album solo Elect the Dead si a fost numit cel deal 26-lea cel mai bun vocalist al heavy metalului din toate timpurile.System of a Down (prescurtat SOAD sau System) este o formatie de rock americana din Los Angeles, fondata in 1994, formata din patru armeano-americani: Serj Tankian (voce, clape, chitara ritm), Daron Malakian (voce, chitara), Shavo Odadjian (bass, voce de fundal) si John Dolmayan (tobe).Toti cei patru membri sunt americani de origine armeana, si sunt cunoscuti pentru opiniile lor sincere, exprimate in multe din piesele lor, in care abordeaza teme precum Genocidul armean din 1915, comis de Imperiul Otoman, precum si cele in curs de desfasurare, cum ar fi Razboiul impotriva terorismului.Trupa a obtinut un important succes comercial, odata cu realizarea a cinci albume de studio, trei dintre ele debutand pe locul 1 in Billboard 200. System of a Down a fost nominalizat la patru Premii Grammy si a castigat in 2006 premiul la categoria "Best Hard Rock Performance" pentru piesa "B.Y.O.B ("Bring Your Own Bombs" / "Adu-ti bombele tale").La data de 13 august 2006, grupul a luat pauza pe o durata nedeterminata, dar mai tarziu a anuntat o reuniune in 29 noiembrie 2010 cu mai multe spectacole planificate la festivaluri de muzica europene pentru vara anului 2011.