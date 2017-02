VIDEO O cantareata romanca va reprezenta Elvetia la Eurovision: Sper din suflet ca si Romania va incepe sa sustina artistii pe care ii are

„AM CASTIGAT! Voi reprezenta Elvetia la Eurovision alaturi de trupa mea iubita Timebelle.Sunt foarte mandra. Simt ca meritele imi sunt in sfarsit recunoscute. Multumesc familiei mele si prietenilor dragi care ne-au sustinut. Sper din suflet ca si Romania va incepe sa sustina artistii pe care ii are.Ne vedem in mai la Kiev!”, a scris Miruna pe pagina sa de Facebook Melodia este compusa de Elias Naslin, Nicolas Gunthardt si Alessandra Gunthardt si va fi interpretata in cea de-a doua semifinala a Eurovision, care va avea loc pe 11 mai la Kiev.Din grupul TimeBelle mai fac parte multi-instrumentalistul roman Emanuel Daniel Andriescu si tobosarul Samuel Forster.Trupa a mai participat si in urma cu doi ani la selectia nationala din Elvetia cu melodia „Singing About Love”, clasandu-se atunci pe locul al doilea.Miruna Manescu aka Runa este cunoscuta de publicul din Romania pentru colaborarea sa cu Randi in proiectul Shaka Muv.