Jazz-ul european este celebrat de festivalul Jazz in Church, incluzand in program unii dintre cei mai mari muzicieni, precum- descris de Miles Davis ca singurul trompetist alb care suna ca unul negru,- nume de referinta in arta pianului in jazz si laureat cu titlul de cel mai bun muzician european al anului 2005, sau- un artist deja iubit de publicul Jazz in Church si cunoscut pentru fascinanta abilitate de a crea muzica din cele mai neobisnuite materiale si instrumente.Greii muzicii de jazz au ca reprezentanti pe, ce va prezenta proiectul Chico Freeman Exotica Trio si Ralph Towner - auto-etichetat ca un pianist care canta la chitara.Pianistul de origine ucraineana Lubomyrse alatura lineup-ului. Un original expozant al minimalismului contemporan, el a reusit sa dezvolte un limbaj al instrumentului rege - un patent al abordarii pianului intr-o maniera ce ii apartine si poarta denumirea de "continuous music".Melnyk a si stabilit o serie de recorduri, atingand in concert 19 note si jumatate pe secunda si a inregistrat o medie de viteza, pe parcursul unei ore, de 13 - 14 note pe secunda.La editia de anul acesta va avea loc matineul, la care va putea participa atat copii cat si parinti.In prima seara de festival, Sarah Kaiser Band (Germania) va sustine un concert dedicat a 500 de ani de Reforma Protestanta, la care accesul publicului este liber.Biletele sunt disponibile in reteaua Eventim, iar primele o suta au un pret special - de 120 de lei/ seara - pana la 1 martie. Dupa aceasta data, biletele vor costa 150 de lei. Pentru matineul dedicat copiilor, un bilet costa 15 lei.