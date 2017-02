VIDEO Surorile Lily & Madeleine deschid concertul pe care Joshua Radin il va sustine pe 5 martie in Bucuresti

Surorile Lily & Madeleine formeaza unul dintre cele mai iubite si apreciate duo-uri folk pop americane ale momentului! Inca din perioada adolescentei, cele doua artiste au castigat sute de mii de inimi cu vocile lor delicate si extrem de frumos armonizate, iar pasiunea pentru muzica le-a adus contracte muzicale importante ce s-au materializat in doua EP-uri si trei albume de studio. Muzica celor doua surori din Indiana si-a gasit aprecierea binemeritata in publicatii importante precum The New York Times, The Guardian sau USA Today.Cu sase albume de studio ce au ajuns pe primele locuri in topurile americane si un timbru vocal ce ramane lipit de suflet, Joshua Radin a devenit in scurt timp compozitorul preferat al unor celebre productii TV precum Scrubs, Grey's Anatomy, Brothers and Sisters, American Idol, Cougar Town, One Tree Hill si House M.D.Piese precum "Winter", "I'd Rather Be With You" si "Brand New Day" au zburat rapid peste ocean si au ajuns buzele multor europeni plansand albumul "Simple Times" top 10 UK la doar cateva zile de la lansare. Cel mai recent material de studio al artistului, "Onward and Sideways" a fost lansat in 2015.Joshua Radin a cantat pana in prezent alaturi de artisti importanti precum Sheryl Crow, Tori Amos sau Gary Jules.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro , iar preturile variaza intre 85 si 125 de lei.