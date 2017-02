VIDEO ​Patricia Kaas va concerta la Bucuresti si Timisoara in luna iunie

In 2016, anul in care a implinit 50 de ani, Patricia Kaas a lansat primul album omonim din cariera sa, al zecelea disc de studio, prima colectie de titluri originale dupa 13 ani."Este o noua calatorie a vietii mele spre femeia care sunt astazi, femeia care se simte bine in pielea ei si care se uita cu placere in oglinda. Dupa 30 de ani de cariera, nu mai exista bariere. Am dat frau tuturor sentimentelor, tuturor gandurilor", spune artista.Patricia Kaas a crescut in Stiring Wendel, un oras intre Forbach si Saarbrucken, iar primul sau mare succes l-a avut in cadrul unui concurs de cautare a tinerelor talente. Fiind remarcata de compozitorul-arhitect Bernard Schwartz, interpreta a debutat in 1985, fara sa se bucure de succes.Ulterior, Patricia Kaas devine cunoscuta si apreciata gratie materialelor sale discografice, care au fost comercializate in peste saisprezece milioane de exemplare la nivel international.Biletele intra in vanzare pe data de 13 februarie de la ora 09:00, in reteaua Eventim si sunt disponibile la preturile de 120, 150, 200, 250, 300, 350 lei (Bucuresti) sau 80, 120, 160, 200, 240, 300 lei (Timisoara) in functie de distanta fata de scena.