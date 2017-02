VIDEO Premiile Grammy 2017. Adele a dominat gala si a castigat 5 premii. "Hello" - cea mai buna piesa a anului

Cantareata a incantat audienta in cea mai importanta seara de muzica americana, cu gratia, bunatatea si generozitatea sa cand a interpretat, foarte emotionant, piesa "Hello" cea mai importanta piesa din albumul sau si un tribut pentru George Michael, care a murit recent.Impiedicata de o problema tehnica - similara cu cea care i-a distrus performanta si la Premiile Grammy de anul trecut - ea si-a incheiat prestatia in aplauzele unei sali intregi in picioare.Cand a urcat pe scena sa primeasca premiul pentru albumul anului, Adele i s-a adresat lui Beyonce, marele perdant al serii, cu albumul sau "Limonade":"Noi artistii, noi te iubim. Esti lumina noastra", i-a spus lui Beyonce, vizibil emotionata.Beyonce si Adele au fost la gala de anul acesta rivale la patru categorii importante, inclusiv cantecul anului, albumul anului, si cea mai buna interpretare solo.Albumul sau precedent "21" - Adele numindu-si albumele dupa varsta ei, la momentul inregistrarii - a castigat deja premiul Grammy pentru Albumul Anului in 2012.Gala Grammy, ajunsa la cea de a 59-a editie, a fost prezentata in premiera de actorul englez James Corden.