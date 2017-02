Un nou premiu Grammy pentru vocalistul american Gregory Porter!

Articol sustinut de Twin Arts

Pe 24 aprilie la Sala Palatului, Gregory Porter va prezenta publicului albumul Take Me to the Alley cu ocazia primului sau concert in Romania. Inregistrat la prestigioasa Casa de Discuri Blue Note Records, Take Me to the Alley este al patrulea album al americanului, o colectie de piese introspective si pline de sinceritate care, potrivit criticii dau dependenta de la prima auditie.

Nascut in 1971 in Statele Unite, Porter a devenit muzician profesionist la varsta de 40 de ani, urmandu-i astfel sfatul mamei sale, cea care a fost o influenta majora in viata sa.

Dupa o perioada de concerte in cluburile de jazz din Harlem, muzicianul inregistreaza albumele Water si Be Good, aprecierea internationala venind odata cu lansarea discului Liquid Spirit in 2103, disc care a intrat in Top Ten UK Charts cu vanzari de peste 100.000 de exemplare.

Gregory Porter este constant invitat la marile festivaluri de jazz ca Montreux, North Sea Jazz, Jazz A Vienne, Copenhagen Jazz Festival, palmaresul sau numarind doua Grammy pentru Best Jazz Vocal Album, doua Jazz FM Awards, dar si titlul de Male Singer of the Year acordat de Journalists Association Jazz Awards in 2014.

Pe 24 aprilie la Sala Palatului, Gregory Porter va sustine primul sau concert in Romania, in cadrul seriei de concerte Jazz Night Out organizate de Twin Arts.

