Billboard: Directorul executiv al Spotify, cea mai puternica persoana din industria muzicala

Ek apare in clasamentul "Power 100", publicat la finalul saptamanii trecute, inaintea lui Lucian Grainge, presedintele si CEO-ul companiei Universal Music Group, care se afla pe locul al doilea, si al lui Michael Rapino, presedinte al Live Nation Entertainment, de pe locul al treilea, informeaza The Guardian."Este pentru prima data, dupa ce Napster a decimat vanzarile muzicale, cand industria muzicii da semne de crestere, iar aceasta schimbare de noroc este datorata in mare parte unui singur barbat... Daniel Ek", a transmis Billboard.Revista noteaza ca impactul platformei online Spotify in Statele Unite a dus la transformarea industriei. "In 2016, streamingul a reprezentat 51% din consumul de muzica din SUA, iar Spotify a dominat aceasta categorie".Daniel Ek a fondat Spotify in 2006 si a lansat platforma doi ani mai tarziu. Rapid, numeroase case de discuri s-au alaturat proiectului, care serveste si drept unealta pentru descoperirea de artisti.Desi Spotify este estimata sa valoreze 8 miliarde de dolari, compania suedeza inca nu a generat profit. In 2015, de cand dateaza cele mai recente date financiare, a inregistrat pierderi de 200 de milioane de dolari.Pe urmatoarele locuri in topul 10 al clasamentului intocmit de Billboard se afla: Eddy Cue, Jimmy Iovine si Robert Kondrk - directori la Apple Music, Rob Stringer - CEO al Sony Music Entertainment, Irving Azoff - presedinte/CEO al Azoff MSG Entertainment, Martin Bandier - presedinte/CEO al Sony/ATV Music Publishing, Stephen Cooper - CEO al Warner Music Group, Rob Light, Darryl Eaton, Mitch Rose si Rick Roskin - direcctori ai diviziei de muzica din cadrul Creative Artists Agency, si Doug Morris - presedinte al Sony Music Entertainment.Intre locurile 10 si 100 se regasesc reprezentanti ai Amazon Music, Maverick Management, Capitaol Music Group, Dick Clark Productions, Warner Bros. Records, YouTube, Island records, Big Machine Label Group si CBS Radio. Pe ultimul loc in top se gasesc Kevin Kusatsu si Andrew McInnes, fondatori ai TMWRK Management.