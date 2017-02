14 fragmente din cantece si poezii romanesti pe care sa le citesti de Ziua Indragostitilor si nu numai

Fragmente culese din poezii romanesti:

Versuri cantate de artisti romani:

"Saruta-mi ochii grei de-atata plans,Doar sarutarea ta ar fi in stareSa stinga focul rau ce i-a cuprins,Sa-i umple de iubire si de soare.Saruta-mi gura, buzele-nclestateCe vorba si surasul si-au pierdut.Iti vor zambi din nou inseninateSi-ndragostite ca si la-nceput".Citeste continuarea aici "Inamorati de tine, ramana ochii-mi tristiSi vecinic urmareasca cum, marmura, te misti.In veci dup-a ta umbra eu bratele sa-ntind,De-al genei tale tremur nadejdea sa mi-o prind,Sa-mi razim a mea frunte de zidurile goale,Atinse de-umbra dulce a frumusetii tale".Citeste continuarea aici "Dragostea mea,ancora grea,tine-ma strans;toate ma dor:gura - de dor,ochii - de plans".Citeste continuarea aici "De-ar fi mocirla-n jurul tau cat haul,Tu vei ramane nufarul de neaCe-l oglindeste beat de pofte taul,Ce-l tine candid amintirea mea.Vei fi acolo vesnic ne-ntinata,Te voi iubi mereu fara cuvant,Si lumea n-o sa stie niciodataDe ce nu pot mai mult femei sa cant".Citeste continuarea aici "Cu ea si numai cu eaPuteam daramaIntr-o singura noapteUn taj mahal din zece mii de soapteCu ea si numai cu eaPuteam ajunge,Dupa toate trairile astea greleSa ne iubim cu fundul pe nori si talpile pe stele".Citeste continuarea aici "Unii te vad numai pe tine,Altii ma vad numai pe mine,Ne suprapunem atat de perfectIncat nimeni nu ne poate zari deodataSi nimeni nu indrazneste sa locuiasca pe muchiaDe unde putem fi vazuti amandoi.Tu vezi numai luna,Eu vad numai soarele,Tu duci dorul soarelui,Eu duc dorul lunii,Stam spate in spate,Oasele noastre s-au unit de mult,Sangele duce zvonuriDe la o inima la alta".Citeste continuarea aic i."Cand ne-am zarit, aerul dintre noisi-a aruncat dintr-o dataimaginea copacilor, indiferenti si goi,pe care-o lasa sa-l strabata.Oh, ne-am zvarlit, strigandu-ne pe nume,unul spre celalalt, si-atat de iute,ca timpul se turti-ntre piepturile noastre,si ora, lovita, se sparse-n minute".Citeste continuarea aici "Incet, incet o sa te descopar,Incet, incet cu dragostea mea o sa te acopar,Incet asa, cum ai bea dintr-un pahar cu vin,Sa iau din tine, putin cate putin".Asculta melodia aici. "Daca as fi alergator ai fi linia mea de sosireDaca n-ai fi tu as alerga in nestire.Spun direct, nu-s perfect, mor incetfiindca fara tine nu mai am decat o gaura in piept".Asculta melodia aici . "Zece intamplari ciudate si-o minuneTe-au adus in casa, zeceZece pictori se tot miraCat esti de frumoasaZece zile trec absurd de nu stiuNu stiu cum, nu stiu pe unde, nu stiuZece vieti de-as sta cu tineTot ar fi putine".Asculta melodia aici "Din 1000 de flori parfumate eu te-am culesDin 1000 de masti colorate tu m-ai alesDin 1000 de ganduri ce ma chinuie si nu ma lasa sa dorm uneoriCel mai tare ma doare ca noi ne-am iubit doar de 1000 de ori".Asculta melodia aici "Mi-e dor de tine si iti caut chipulIn fiecare margine a firiiIn podul palmei daca iau nisipulSimt un inel jucandu-se de-a mirii.I-aud prin batalii din vreme-n vremeOstasii garzii tale ti se-nchinaIubita mea cu foarte mari problemeCu chip slavon si nume de regina".Asculta melodia aici. "In lumea asta plina de pacateO inima doar pentru tine bateNunuto n-o zdrobiMereu te va iubiIntreaga viata sclava iti va fi.Era o noapte cum n-a fost alta vreodataCand stele mici sclipeau pe bolta crenelataCand imbatata de imbratisarea mutaTu fericita mi-ai soptit pierduta".Asculta melodia aici. "Si m-am indragostit de tineDe tine, de tine, de tine.Si m-am indragostit de tineDe tine, de tine, de tine.Ochii tai caprui nu erau ca doua peruzele,Ca ai nimanui, nu aveau culori de ametist.Gandul tau hoinar nu se ratacise printre stele,Sufletul de jar nu plangea si nu era nici trist".Asculta melodia aici