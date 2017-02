Untold anunta o noua serie de artisti: Solomun, Dubfire si Loco Dice, printre DJ care vin la Cluj-Napoca

Chris Liebing, Loco Dice, Solomun si Sven Vath urca pentru prima data pe scena Galaxy a festivalului, in timp ce Jamie Jones si Dubfirese intalnesc a doua oara cu publicul Untold.Totodata, iubitorii muzicii tehno il vor asculta la Untold, pesau papa Sven cum ii mai spun fanii.este cunoscut pentru felul in care redefineste muzica house si este foarte apreciat de fanii din Romania.Producatorul muzicala facut parte in 2000 din trupa Deep Dish, dupa care si-a lansat o cariera solo.Chris Liebing aduce cu el stilul inconfundabil de a reconstrui ritmurile techno in timp real, iar Loco Dice si Jamie Jones sunt prezenti mereu la cele mai mari evenimente din binecunoscuta Ibiza.Cea de-a treia editie Untold va avea loc in perioada 3-6 august la Cluj-Napoca.deTelekom, care va oferi momente unice festivalierilor si la cea de-a treia editie.