VIDEO ​​Un nou val de artisti confirmati la Electric Castle 2017. Deadmau5, Trentemøller si House of Pain vor canta la Bontida

De sase ori nominalizat la premiile Grammy pentru productiile sale muzicale, de trei ori castigator al celei mai mari competitii globale dedicate DJ-ilor,este un artist cu un palmares de zeci de premii si milioane de fani. Pe numele sau real Joel Thomas Zimmerman, canadianul este unul dintre titanii muzicii electronice. Contestat de multi, Deadmau5 este un anti-star, ce nu s-a ferit niciodata sa aduca critici industriei muzicale. Tocmai din acest motiv a ales sa se retraga 3 ani de zile, pentru a lucra la noul sau album W:/2016ALBUM/, lansat de curand. Rezultatul este spectaculos, iar artistul declara ca este unul dintre putinele sale proiecte de care este cu adevarat mandru.Din Danemarca vine la Cluj un artist obisnuit cu scenele marilor festivaluri din lume:este cunoscut pentru muzica sa sofisticata, dar si pentru spectacolul adevarat cu care isi rasplateste fanii la fiecare intalnire live. Anders Trentemᅢller este un artist complex, care si-a inceput cariera pe ritmuri indie rock in Copenhaga, iar ulterior s-a dedicat muzicii electronice. A monopolizat ani de-a randul topurile si premiile industriei muzicale din Danemarca, unde a castigat distinctii precum "Artistul anului" sau "Producatorul muzical al anului", dar si un premiu important pentru cei care decid sa il vada la Electric Castle: "best live act".a facut rapid pasul spre o cariera internationala, albumul sau de debut "The Last Resort" ajungand in timp record pe locul I in topurile internationale.Cei care nu au strigat niciodata "Jump around!", indemnul care i-a facut celebri pe, vor avea prilejul sa traiasca aceasta experienta live, in iulie, la EC. House of Pain se afla in plin turneu aniversar, sarbatoresc 25 de ani de activitate si au confirmat: vin la Bontida intr-o formula care ii include pe toti membrii originali ai trupei, respectiv DJ Lethal, Dannyboy si Everlast. Va fi un show ce combina hip-hop si rock in care electricii vor putea asculta cele mai cunoscute hituri, atat din repertoriul House of Pain, cat si dintre cele care au marcat cariera solo a lui Everlast.Sub numele de scenaAdam George Dyment ajunge pentru prima data in Romania intr-un moment al carierei in care este recunoscut ca o forta pe scena muzicii electronice. Single-urile lui "Need U (100%)" si "I Got U" au ajuns pe locul I in UK Singles Chart in 2013 si 2014, o performanta cu atat mai remarcabila cu cat, in 2014, "Need U (100%)" a fost nominalizat si pentru un premiu Grammy, in categoria "Best Dance Recording", iar artistul a ocupat si locul II al clasamentului UK Singles cu o a treia piesa, "Won't Look Back".Rebeli si energici, punkerii de laau o muzica cu un mesaj mai actual ca niciodata in contextul anului 2017. Fara a face o "chemare la arme", Slaves isi indeamna fanii sa scape de monotonia unei vieti "de la 9 la 5", asa cum au facut-o chiar ei. Acest duo punk format in 2012 in Marea Britanie si-a inceput cariera spunandu-si "noi nu vom canta niciodata pe o scena, asa ca macar sa facem ceva ce ne place maxim sa facem". Poate tocmai sinceritatea mesajului lor i-a propulsat in topuri: de la primul single, "Hey", urmat in succesiune rapida the "The Hunter", Slaves au fost recunoscuti de intreaga industrie si chiar nominalizati de BBC pentru premiul "Sunetul anului 2015". Ambele lor albume, lansate in 2015 si 2016, au avut nevoie doar de cateva zile pentru a castiga una din primele 10 pozitii in UK Albums Chart.Fidel dorintei sale de a prezenta artisti inediti pe scenele din Romania, Electric Castle 2017 propune o intalnire cu, o trupa din Reykjavik, Islanda, fondata in 1995 si cu noua albume de studio in palmares. Formata initial ca o trupa de teatru si film, GusGus au devenit rapid cunoscuti pentru muzica lor, fiind in acelasi timp o rampa de lansare pentru membri care au decis sa urmeze cariere solo. GusGus se afla azi la imbinarea intre tehno, trip-hop si house, dar trupa a experimentat cu o multime de stiluri si a avut colaborari cu artisti precum Bjork, Depeche Mode sau Sigur Ros.este dovada clara ca in muzica de astazi stilurile exista doar pentru a fi amestecate si a reda ceva cu totul nou. Muzica electronica in combinatie cu R&B si cu puternice nuante de blues, totul e posibil daca rezultatul este unul creativ, iar britanicul Sohn reuseste asta foarte bine. Cu o istorie muzicala complicata, incluzand proiectul Trouble Over Tokyo la care a renuntat cand trupa era in plina glorie, Sohn a inclus Romania in turneul sau mondial prin prezenta la EC 2017.7 - alt-J, Moderat, Nero, Noisia, Architects, A-Track, Dixon, DJ Sneak, Ame Live, Soom T, Metrik, Etherwood, Crazy P Soundsystem - mai este completata de alti 21 de artisti: Maceo Plex, Eats Everything, Cassy, Claptone, Atari Teenage Riot, Tommy Cash, Fanfara Ciocarlia, S.P.Y., Troyboi, Beardyman & The Masters of Distraction, Punnay Masssif, Coma, Luna Amara, MJ Cole, Flic Flac, Zwette, Kornel Kovacs, Reggae Roast, Kenny Ken si King Jammy.Line-up-ul va fi completat de noi nume ce vor fi anuntate peste doar cateva saptamani, editia din acest an prefigurandu-se a fi una a recordurilor atat din punct de vedere muzical, cat si ca spatii, organizare si logistica, anunta organizatorii.Programat pentru 12-16 iulie 2017, miercuri fiind "ziua zero", Electric Castle ajunge la editia a 5-a sa acopere o suprafata de 220.000 de metri patrati, 9 scene din care doua acoperite inclusiv in zona de public, toate pregatite pentru cei 130.000 de participanti estimati.Joi, 16 februarie, biletele pentru editia a 5a a festivalului costa doar 369 de lei cu conditia sa fie achizitionate online, de pe site-ul electriccastle.com, in baza unui card bancar Mastercard sau Maestro. Incepand de vineri, 17 februarie, pretul abonamentelor se ridica la 399 de lei, putand fi cumparate de pe site-ul festivalului sau din locatii partenere.