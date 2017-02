​VIDEO Mircea TiberianTrio isi prezinta proiectul "Both sides of the river" pe 23 februarie, la ArCub

"Programul pe care il propunem publicului bucurestean include compozitii originale, momente de improvizatie colectiva, dar si trimiteri la filonul jazzului american, idiom cu care fiecare dintre membri trio-ului si-a inceput evolutia muzicala in fata publicului", spune Mircea Tiberian.Mircea Tiberian este compozitor si pianist de jazz cu o vasta activitate concertistica ce se intinde pe mai mult de patru decenii si include peste 20 de albume discografice aparute sub nume propriu, cele mai recente fiind Pale Dot (Fever Records), Raphael si Both sizes of the river (Societatea de concerte Bistrita). Experienta artistului s-a extins si in aria pedagogiei, fiind actualmente profesor la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti, fondatorul si coordonatorul sectiei de Jazz / Pop music.John Betsch este unul din reprezentantii de marca ai percutiei contemporane de jazz. Dupa o cariera stralucita in cetatea jazzului New York, artistul se muta in Europa la inceputul anilor '80 unde devine membru permanent al celebrului cvartet condus de Steve Lacy.Joris Teepe a urmat studiile muzicale la Conservatorul din Amsterdam. In 1992 s-a mutat in New York City unde curand i-a aparut primul album realizat alaturi de Tom Harrell, Don Braden, Cyrus Chestut si Carl Allen. Au urmat apoi colaborari cu artisti ca Randy Brecker, Chris Potter sau Tim Armacost. Definitorie pentru formarea sa artistica a fost colaborarea de lunga durata cu celebrul percutionist Rashid Ali.Biletele pentru concertul de pe 23 februarie pot fi cumparate online de pe arcub.ro si bilet.ro