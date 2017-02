VIDEO Carlos Santana, despre Beyonce: Este foarte frumoasa, dar nu e o cantareata adevarata

"Cu tot respectul pentru sora noastra Beyonce, ea e foarte frumosa si e o placere sa o privesti, muzica ei e mai degraba de modeling, ea nu este o cantareata adevarata”, a spus Santana in cadrul unei interviu acordat intr-o emisiune din Australia.Spre deosebire de Beyonce, „Adele chiar poate sa cante, cante, fara sa fie nevoita sa aduca o sumedenie de dansatori pe scena pentru ca e de ajuns doar sa se afle acolo si sa cante. De aceea a castigat", a completat Carlos Santana.La cateva ore dupa ce presa internationala a preluat informatiile aparute in publicatiile australiene, Carlos Santana a venit cu niste precizari pe contul sau de Facebook , mentionand ca declaratiile sale despre Beyonce au fost scoase din context.„Intentia mea a fost sa o felicit pe Adele pentru succesul de la premiile Grammy. Din pacate, comentariul despre Beyonce a fost scos din context. Am un respect profund pentru Beyonce, atat ca artist, cat si ca persoana”, a scris Carlos Santana pe Facebook.Santana a cantat cu Beyonce la festiviatea de deschidere a Super Bowl, in anul 2003.Adele, regina britanica a baladelor melancolice, a triumfat duminica seara la Premiile Grammy, decernate la Los Angeles, castigand cinci distinctii, reușind sa-si invinga marea rivala, pe Beyonce la cele mai importante categorii, cel mai bun album, cea mai buna inregistrare si cea mai buna piesa, cu toate ce Beyonce a condus in topul favoritilor cu noua nominalizari.Cand a urcat pe scena sa primeasca premiul pentru albumul anului, Adele i s-a adresat lui Beyonce, marele perdant al serii, cu albumul sau "Lemonade":"Noi artistii, noi te iubim. Esti lumina noastra", i-a spus lui Beyonce, vizibil emotionata.Beyonce si Adele au fost la gala de anul acesta rivale la patru categorii importante, inclusiv cantecul anului, albumul anului, si cea mai buna interpretare solo.