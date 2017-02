Demisii in bloc in randul organizatorilor concursului Eurovision de la Kiev: Munca echipei noastre a fost complet blocata; Care este reactia EBU

Analiza BBC: Este oare concursul Eurovision 2017 in pericol?

Motivele demisiei in bloc

Dansand pe morminte

Potrivit scrisorii lor de demisie, ei spun ca au fost "complet blocati" in procesul de luare a deciziilor referitoare la organizarea acestui show.European Broadcasting Union (EBU), institutia care organizeaza concursul Eurovision, a recomandat postului public de televiziune din Ucraina "sa ramana fidel calendarului de organizare", in pofida acestor dificultati recente.EBU a confirmat faptul ca show-ul va avea loc asa cum era prevazut la Kiev, in luna mai.In randul demisionarilor se afla si doi producatori executivi ai show-ului. Toti membrii din comitetul de organizare au fost numiti de televiziunea publica din Ucraina, care are rolul de a organiza concursul dupa ce interpreta ucraineana Jamala a castigat editia din 2016 a competitiei.Organizarea concursului de interpretare Eurovision reprezinta o responsabilitate uriasa. In 2010, radiodifuzorul public norvegian NRK a fost nevoit sa renunte la difuzarea Cupei Mondiale de fotbal, deoarece nu a putut sa isi permita sa plateasca FIFA costurile acelor transmisiuni sportive simultan cu organizarea concursului Eurovision.In Ucraina, aceasta sarcina s-a dovedit a fi inca si mai problematica. Decizia referitoare la alegerea orasului care sa gazduiasca evenimentul a fost amanata de trei ori si au existat chiar si cateva zvonuri potrivit carora concursul urma sa fie mutat in Rusia.In prezent, cu doar sapte saptamani inainte de concurs, nucleul echipei de organizare a demisionat in masa. Demisionarii s-au certat cu sefii lor si spun ca acestia le blocheaza toate deciziile. Demisionarii au mai spus ca au existat probleme in finalizarea contractelor cu subcontractantii. In cel mai rau caz, aceste probleme ar putea sa afecteze echipa insarcinata cu montarea scenei concursului. Insa show-ul trebuie sa continue, iar EBU, care organizeaza acest concurs din anul 1956, dispune de mijloacele financiare si politice pentru a asigura continuitatea evenimentului. Insa va fi interesant de vazut modul in care va fi organizat in cele din urma evenimentul de la Kiev.Demisionarii au spus ca pregatiriledupa numirea lui Pavlo Hrytsak in functia de coordonator al echipei Eurovision, in 2016."Munca echipei noastre a fost complet blocata", au afirmat demisionarii ucraineni. Ei au mai dezvaluit ca decizia de a creste bugetul show-ului la 29 de milioane de euro, de la 22 de milioane de euro, va priva postul public de televiziune din Ucraina de profituri consistente. EBU a spus ca nu poate sa comenteze chestiunile aratate in scrisoare de demisie, insa a multumit echipei pentru eforturile consistente depuse pana in acest punct.Au existat cateva controverse si in privinta deciziei referitoare la ceremonia de deschidere a concursului Eurovision, care va avea loc in complexul Sfanta Sofia, un cunoscut sit religios care dateaza din secolul al XVII-lea. Folosirea acelui sit religios pentru concursul Eurovision a fost considerata "o blasfemie" de catre Biserica Ortodoxa Ucraineana, afiliata Patriarhiei de la Moscova."Din toate punctele de vedere, aceasta este o decizie foarte proasta", a spus Andrei Kuraiev, un cunoscut diacon al Bisericii Ortodoxe Ruse, citat de Mosokovski Komsomolets."Acum, pe mormintul lui Mstislav I al Kievului vor fi organizate dansuri", a adaugat el. Zurab Alasania, directorul radiodifuzorului national din Ucraina, a demisionat in semn de protest fata de zvonurilor potrivit carora Ucraina intampina dificultati serioase in ceea ce priveste finantarea acestui concurs muzical.Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 si 11 mai si finala pe 13 mai.Romania va concura in cea de-a doua semifinala, pe 11 mai. Alaturi de Romania, in competitie s-au mai inscris 42 de tari.Romania nu a putut participa la competitia de anul trecut, din cauza datoriilor acumulate de TVR fata de EBU, institutia care organizeaza concursul Eurovision.Televiziunea Romana si European Broadcasting Union (EBU) au ajuns, in luna octombrie, la un acord prin care sa faca posibila revenirea Romaniei la Eurovision si difuzarea, de catre postul public de televiziune, a editiei din 2017.