VIDEO ​John Scofield Uberjam Band, quintetul Enrico Rava-Tomasz Stanko si Tonbruket concerteaza in vara la Garana; S-au pus in vanzare biletele

este castigator a doua premii Grammy la ceremonia din februarie 2017: cel mai bun album de jazz instrumental pentru "Country for Old Men" si cea mai buna improvizatie solo jazz pentru single-ul "I'm So Lonesome I Could Cry".Pionier al fusion-ului si maestru al genului bebop, funk si R&B, John Scofield a influentat evolutia jazz-ului de la finalul anilor 70 pana in prezent, iar chitara sa si-a facut cunoscute acordurile pe toate continentele.Artistul si-a inceput cariera in 1978 si timp de 3 ani a cantat si inregistrat alaturi de Miles Davis, o etapa artistica care i-a asigurat un loc stabil in prim-planul jazzului international. A inregistrat 30 de albume care au inclus colaborari cu muzicieni valorosi ca Pat Metheny, Charlie Haden, Eddie Harris, Medeski, Jack DeJohnette, Joe Lovano, Phil Lesh, Herbie Hancock, Joe Henderson si multi altii.Scofield va fi insotit pe scena garaneza de alte trei prezente speciale: tobosarul Dennis Chambers, chitaristul Avi Bortnick si basistului Andy Hess. Va fi o formula muzicala de exceptie care va ajunge in Muntii Semenic dupa ce va incanta iubitorii de jazz prezenti la cea de-a 51-a editie a prestigiosului Montreux Jazz Festival.Pe aceeasi scena vor urca si doua dintre cele mai importante legende ale jazz-ului european, trompetistiisi, alaturi de Giovanni Guidi la pian, Reuben Rogers la chitara bas si Gerard Clever la tobe.O premiera pentru lumea muzicala internationala, acest proiect inedit mixeaza energia jazzului european cu forta jazzului american. Nu va fi un jam session sau un razboi al trompetelor, ci o explorare profunda a legendelor jazz-ului, o intalnire intre personalitati artistice puternice capabile sa-si puna la un loc sensibilitatea si creativitatea pentru a spune aceeasi poveste.Enrico Rava, esenta efervescentei jazzului italian, va ajunge in premiera la Garana in aceasta vara., formatia suedeza care a cantat la Garana in 2010, revine in poiana dupa sapte ani cu un album nou, Forevergreens, lansat in primavara anului trecut. In frunte cu Dan Berglund, muzicianul care a facut parte din indragitul grup EST, Tonbruket va readuce la festival stilul crossover si farmecul jazz-ului suedez presarat mereu cu improvizatie neasteptata si vibratii profunde.La editia 2017, concertele si evenimentele adiacente Garana Jazz Festival se vor desfasura pe trei scene din Muntii Banatului, intre 6 si 9 iulie.Biletele pot fi achizitionate online, prin Biletmaster.ro , la pretul de 300 de lei in varianta de abonament pentru patru de concerte sau 85 de lei in varianta de bilet pentru o singura seara de festival.