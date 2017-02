Record de vanzare pentru Festivalul Enescu: biletele pentru vedete ale muzicii clasice precum Lang Lang, Jonas Kaufmann si Anoushka Shankar s-au epuizat in cateva secunde

Din cadrul seriei Concertele de la Miezul Noptii, cel mai repede s-au epuizat biletele pentru concertele Jordi Savall, Misha Maisky si Giuliano Carmignola.Concertele-vedeta de la Sala Palatului, din cadrul seriei Mari Orchestre ale Lumii au fost cele sustinute de Filarmonica della Scala, alaturi de David Garrett, Royal Philharmonic London, cu Martha Argerich solista si Israel Philharmonic Orchestra alaturi de Khatia Buniatishvili. Biletele pentru acestea s-au epuizat in 10 minute de la punerea in vanzare.Cu un nou directorat de prima marca la nivel international - Zubin Mehta, Presedinte Onorific si Vladimir Jurowski, Director Artistic, Festivalul Enescu 2017 pune intr-o noua lumina muzica si creatia lui George Enescu, muzica clasica si muzica contemporana. Ca parte a acestui demers, Festivalul va valorifica de asemenea noi moduri de expresie a muzicii si a creativitatii artistice, prin tehnologie, prezentand lucrari cunoscute intr-o noua abordare si va oferi publicului posibilitatea sa se bucure de un numar record de lucrari de George Enescu (37) - doua dintre acestea fiind in premiera in Festival.Aceasta editie aduce de asemenea ca noutate si seria Muzica secolului XXI, desfasurata la Sala Radio, in cadrul careia vor fi interpretate lucrari ale unora dintre cei mai importanti compozitori contemporani ai lumii. 30 dintre acestia, printre care nume precum Rodion Shchedrin, Jorg Widmann si Eliot Goldenthal (distins cu Premiul Oscar pentru cea mai buna coloana sonora pentru filmul Firda, cu Salma Hayek) vor intra in dialog cu publicul la Bucuresti in cadrul Forumului International al Compozitorilor, organizat de asemenea in premiera. Timp de sase zile, compozitorii vor dialoga despre rolul muzicii contemporane in societatea actuala. Intrarea pentru acest eveniment este gratuita, in baza inregistrarii prealabile.Editia 2017 va acorda si matematica la sunetul muzicii, in interiorul Bucurestiului Creativ. In premiera absoluta in Romania, va avea loc Imaginary - o expozitie interactiva despre matematica si muzica.