VIDEO Britanicul Alex Clare si suedezii de la Mando Diao, printre artistii care vor canta la prima editie a festivalului Neverwas de la Iasi

La primul anunt de artisti, cap de afis este, trupa suedeza de indie-rock-pop, cu sapte albume lansate din 2002 pana in 2014. Trupa a devenit populara odata cu piesa Dance with Somebody, de pe albumul Give Me Fire, lansat in 2009, care a propulsat formatia in topurile europene. De la infiintare si pana in prezent au sustinut peste 1500 de concerte pe marile scene din Suedia, Germania, Austria sau Japonia si au vandut peste 1,5 milioane de discuri. Mando Diao lucreaza in prezent la un nou album, preconizat a fi lansat in cursul acestui an.a atins celebritatea internationala datorita piesei Too Close, piesa cu care a fost nominalizat in 2013 la BRIT Awards, la categoria British Single of the Year. Aflata pe albumul de debut al artistului britanic, piesa a devenit hitul numarul 1 in Germania si a urcat in top 10 in majoritatea clasamentelor internationale de muzica. Cunoscut si pentru colaborarile muzicale cu Rudimental, Diplo sau John Newman, cantaretul are pana acum trei albume lansate: The Lateness of the Hour, Three Hearts si Tail of Lions., artisti internationali din zona indie-rock si electro, vor evolua de asemenea pe cele doua scene ale Neverwas.Dintre artistii romani care si-au confirmat prezenta la festival fac parte Vita de Vie, Omul cu Sobolani, The Kryptonite Sparks, Inner, Tourette Roulette sau Pinholes. Vor fi prezente si doua trupe din Republica Moldova - Cuibul si The Wax Road.Noi nume de artisti vor fi anuntate in curand.Neverwas Festival va insemna o premiera pentru zona Moldovei: trei zile si trei nopti cu zeci de concerte live pe doua scene amplasate pe terenul Fermei Ezareni ce va fi transformat intr-o oaza de muzica live, reverie si spectacol.Biletele s-au pus in vanzare incepand de miercuri, 22 februarie, si costa 120 de lei pentru toate cele trei seri, respectiv 150 de lei pentru cei care doresc si camping. Acestea pot fi procurate din localurile partenere (Acaju, Jassyro, Rock'n'Rolla, The Trumpets si Treaz & Nu), de pe site-ul festivalului www.neverwas.ro sau de pe myticket.ro