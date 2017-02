David Bowie, marele castigator al galei BRIT Awards 2017

David Bowie, supranumit "cameleonul muzicii pop", care a avut milioane de fani in lumea intreaga datorita muzicii sale inovatoare, si-a lansat ultimul album, "Blackstar", de ziua lui de nastere, pe 8 ianuarie 2016, cu doar doua zile inainte de a muri, pe 10 ianuarie, la varsta de 69 de ani din cauza unui cancer.La gala BRIT (British Record Industry Trust) Awards de miercuri seara, David Bowie a invins artisti precum interpretul grime Skepta, rapperul Kano si cantaretul Michael Kiwanuka, atat la categoria "cel mai bun artist solo britanic", cat si la categoria "albumul britanic al anului"."I-a sprijinit intotdeauna pe oamenii care credeau ca erau putin ciudati sau putin excentrici, putin diferiti, si a fost intotdeauna acolo pentru ei", a declarat Duncan Jones, fiul lui David Bowie, care a urcat pe scena pentru a primi trofeul BRIT aferent albumelor britanice.a adaugat el.Organizata in sala O2 Arena din Londra, gala BRIT Awards reprezinta principalul eveniment din industria muzicala britanica. In show-ul de miercuri seara au sustinut recitaluri vedete internationale precum Katy Perry, Robbie Williams, Bruno Mars si Ed Sheeran.Cantareata americanaa interpretat piesa "Chained to the Rhythm", alaturi de un grup de dansatori care purtau pe capete machete reprezentand case albe.Katy Perry, care a purtat o banderola pe care scria "Persist" atunci cand a interpretat aceeasi piesa la editia 2017 a galei premiilor Grammy, era insotita pe scena si de doua schelete uriase. Presa britanica si telespectatorii care au comentat apoi prestatia ei pe retelele de socializare au spus ca acele schelete erau imbracate in tinute vestimentare asemanatoare hainelor pe care le-au purtat presedintele american Donald Trump si prim-ministrul britanic Theresa May in ziua in care s-au intalnit, recent, la Washington.Cantaretul, care a murit in luna decembrie, a fost la randul sau omagiat cu un cantec-tribut din repertoriul sau, "A Different Corner", interpretat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Imagini cu George Michael au fost proiectate pe scena, iar fragmentele cu starul britanic, filmat in timp ce vorbea si interpreta aceasta piesa, au fost suprapuse peste evolutia liderului trupei Coldplay.Cantareata Adele, al carei album "25" a triumfat anul trecut la BRIT Awards si la Grammy, a primit trofeul "BRITS Global Succes" pentru vanzari internationale deosebite ale aceluiasi material discografic. Intre ceilalti castigatori ai galei de miercuri s-au aflat grupul feminin Little Mix, care s-a impus la categoria "cel mai bun single britanic" cu cantecul "Shout Out to My Ex". Cantareata Emeli Sande a castigat trofeul categoriei "cea mai buna artista solo britanica". La categoria "cel mai bun grup britanic" s-a impus trupa The 1975.Cantaretul si textierul Rag'n'Bone Man, care fusese deja anuntat de organizatori drept castigator al premiului Critics Choice, s-a impus si la categoria "cel mai bun artist debutant britanic". El l-a invins la aceasta categorie pe Skepta, care a sustinut un recital, dar a plecat acasa cu mana goala, desi primise trei nominalizari.Desi BRIT Awards este o gala care premiaza in principal muzica si artistii din Marea Britanie, evenimentul include si categorii internationale, precum "cel mai bun artist international solo", "cea mai buna artista internationala solo" si "cel mai bun grup international". Drake, Beyonce si A Tribe Called Quest au castigat miercuri seatra trofeele aferente acestor categorii.