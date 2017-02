Jay Z, primul rapper care va fi inclus in Songwriters Hall of Fame

Anul 2017 se anunta unul memorabil pentru rapperul american. Pe langa faptul ca sotia sa Beyonce este insarcinata cu gemeni, Jay Z a devenit si primul rapper care va fi inclus in Songwriters Hall of Fame din Statele Unite.Celebrul rapper american, care a vandut peste 100 de milioane de exemplare din primul sau album 'Reasonable Doubt' in 1996, si care a fost recompensat de 21 de ori la Grammy Awards, ar trebui sa-si faca intrarea oficiala la 15 iunie in templul compozitorilor.Si cantaretul si producatorului Kenneth 'Babyface' Edmonds, laureat a numeroase premii Grammy, care a compus piese de succes pentru Whitney Houston, dar si celebrul producator suedez Max Martin, care a compus pentru Katy Perry, Britney Spears si Maroon 5, vor fi inclusi in Songwriters Hall of FameJay Z, pe numele sau Shawn Corey Knowles-Carter, este un rapper, producator de discuri, antreprenor si ocazional actor american. El este recunoscut pe plan international pentru colaborarile sale consacrate. Este unul dintre cei mai de succes antreprenori si artisti hip-hop din America. El a vandut aproximativ 50 de milioane de albume in intreaga lume si a primit numeroase premii Grammy pentru activitatea sa muzicala.Fiind constant considerat unul dintre cei mai mari rapperi ai tuturor timpurilor a fost clasat de MTV pe locul 1 in topul The Greatest MCs of All-Time in 2006.Rapperul Jay Z este casatorit cu Beyonce din 4 aprilie 2008. Cei doi au impreuna o fiica, Blue Ivy, nascuta pe 7 ianuarie 2012.