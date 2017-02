VIDEO Cadou de Dragobete de la MApN: Militarii din Afganistan au cantat melodia trupei Taxi "Cele doua cuvinte"

Mai multi militari romani aflati in misiunea in Afganistan le-au transmis un mesaj iubitelor lor, de Dragobete, printr-un video publicat pe pagina de Facebook a MApN. Acestia reinterpreteaza melodia "Cele doua cuvinte" a trupei Taxi."Sunt luptatori neinfricati, putini ar putea sa faca ceea ce lor le este o a doua natura. In unul dintre cele mai fierbinti si periculoase teatre de operatii din lume sunt recunoscuti drept profesionisti desavarsiti.Nu cedeaza in fata greutatilor, nu se pierd in situatii limita dar, cand vine vorba de iubire, sunt la fel de timizi ca... oricare dintre noi. Si, la fel ca noi, foarte rar recunosc asta.Astazi este o zi speciala, de aceea, cu gandul la iubitele ramase in tara, Rechinii Albitransmit din Afganistan ... Cele doua cuvinte...", este mesajul ce insoteste clipul distribuit pe contul de Facebook a MapN.Filmuletul "Rechinilor albi" a fost distribuit pe Facebook si de solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu.